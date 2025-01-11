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МИД пообещал ответ на санкции США против российского энергосектора
МИД пообещал ответ на санкции США против российского энергосектора - РИА Новости, 11.01.2025
МИД пообещал ответ на санкции США против российского энергосектора
Враждебные действия Вашингтона, принявшего решение о введении новых санкций против энергетического сектора России, получат реакцию, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:10:00+03:00
2025-01-11T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Враждебные действия Вашингтона, принявшего решение о введении новых санкций против энергетического сектора России, получат реакцию, заявили в МИД РФ."Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
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россия, сша, в мире, экономика, санкции в отношении россии, вашингтон (штат), джо байден
Россия, США, В мире, Экономика, Санкции в отношении России, Вашингтон (штат), Джо Байден
МИД пообещал ответ на санкции США против российского энергосектора
МИД РФ предупредил, что враждебные действия США не останутся без реакции