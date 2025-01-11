https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993275361.html

МИД пообещал ответ на санкции США против российского энергосектора

МИД пообещал ответ на санкции США против российского энергосектора - РИА Новости, 11.01.2025

МИД пообещал ответ на санкции США против российского энергосектора

Враждебные действия Вашингтона, принявшего решение о введении новых санкций против энергетического сектора России, получат реакцию, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T18:10:00+03:00

2025-01-11T18:10:00+03:00

2025-01-11T22:40:00+03:00

россия

сша

в мире

экономика

санкции в отношении россии

вашингтон (штат)

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916061_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_f281a608ab7b4bc75e16c24908bd907e.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Враждебные действия Вашингтона, принявшего решение о введении новых санкций против энергетического сектора России, получат реакцию, заявили в МИД РФ."Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.

https://ria.ru/20250111/bayden-1993217163.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире, экономика, санкции в отношении россии, вашингтон (штат), джо байден