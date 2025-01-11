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В Госдепе назвали цель санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 11.01.2025
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13:44 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993254804.html
В Госдепе назвали цель санкций против "Нефтяной индустрии Сербии"
В Госдепе назвали цель санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" - РИА Новости, 11.01.2025
В Госдепе назвали цель санкций против "Нефтяной индустрии Сербии"
Замгоссекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, что американские санкции в отношении российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS,... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:44:00+03:00
2025-01-11T13:44:00+03:00
сша
сербия
россия
нефтяная индустрия сербии
газпром
санкции в отношении россии
экономика
государственный департамент сша
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БЕЛГРАД, 11 янв — РИА Новости. Замгоссекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, что американские санкции в отношении российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") направлены против РФ, а не Сербии. После объявления США о санкциях NIS заявил, что деятельность продолжается беспрепятственно, нефтеперерабатывающий завод Панчево и сеть АЗС снабжают рынок нефтепродуктами в обычном режиме. Верма прибыл в субботу в Белград, где провел встречу главой Сербии и членами правительства в присутствии координатора США по санкциям Джеймса О' Брайена и посла США Кристофера Хилла, мандат которого подходит к концу. "Мы также разговаривали о санкциях, которые вводятся против организаций, в которых участвует Россия как собственник, это направлено против России, не Сербии. NIS - одна из 2 тысяч фирм, цель - устранить в них российскую собственность, и мы говорили с президентом о том, как это изменение структуры собственности провести. Не будет никаких экономических последствий для Сербии, если будет устранена российская доля в компании", - заявил представитель госдепа на совместной пресс-конференции с Вучичем, утверждая, что российская сторона якобы не вкладывает прибыль компании в развитие Сербии. Президент Сербии провел в пятницу совещание с членами правительства и руководством энергетического сектора, по итогам которого сообщил, что США полного выхода РФ из NIS и не позволят даже, "чтобы российская доля была менее 49%". Он добавил, что Великобритания самое позднее в понедельник присоединится к санкциям против США и большая часть европейских стран и компаний. Сербский лидер также уточнил, что план выхода российской стороны должен быть одобрен США, а на все операции отведено 45 дней до 25 февраля включительно. При этом, по словам Вучича, есть возможность продлить до середины марта финансовые операции по выкупу доли. Он указал, что санкции введены за несколько дней перед сменой администрации в США и "они говорят, что цель - не Сербия". Вучич заявил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в Нефтяной индустрии Сербии (NIS) за около 700 млн евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html
https://ria.ru/20250108/serbiya-1992829583.html
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сша, сербия, россия, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции в отношении россии, экономика, государственный департамент сша
США, Сербия, Россия, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции в отношении России, Экономика, Государственный департамент США
В Госдепе назвали цель санкций против "Нефтяной индустрии Сербии"

Замгоссекретаря США Верма назвал Россию, а не Сербию целью санкций против NIS

© Depositphotos.com / teamtimeЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Depositphotos.com / teamtime
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 янв — РИА Новости. Замгоссекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма, что американские санкции в отношении российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") направлены против РФ, а не Сербии.
После объявления США о санкциях NIS заявил, что деятельность продолжается беспрепятственно, нефтеперерабатывающий завод Панчево и сеть АЗС снабжают рынок нефтепродуктами в обычном режиме.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич
10 января, 20:44
Верма прибыл в субботу в Белград, где провел встречу главой Сербии и членами правительства в присутствии координатора США по санкциям Джеймса О' Брайена и посла США Кристофера Хилла, мандат которого подходит к концу.
"Мы также разговаривали о санкциях, которые вводятся против организаций, в которых участвует Россия как собственник, это направлено против России, не Сербии. NIS - одна из 2 тысяч фирм, цель - устранить в них российскую собственность, и мы говорили с президентом о том, как это изменение структуры собственности провести. Не будет никаких экономических последствий для Сербии, если будет устранена российская доля в компании", - заявил представитель госдепа на совместной пресс-конференции с Вучичем, утверждая, что российская сторона якобы не вкладывает прибыль компании в развитие Сербии.
Президент Сербии провел в пятницу совещание с членами правительства и руководством энергетического сектора, по итогам которого сообщил, что США полного выхода РФ из NIS и не позволят даже, "чтобы российская доля была менее 49%". Он добавил, что Великобритания самое позднее в понедельник присоединится к санкциям против США и большая часть европейских стран и компаний.
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8 января, 16:52
Сербский лидер также уточнил, что план выхода российской стороны должен быть одобрен США, а на все операции отведено 45 дней до 25 февраля включительно. При этом, по словам Вучича, есть возможность продлить до середины марта финансовые операции по выкупу доли. Он указал, что санкции введены за несколько дней перед сменой администрации в США и "они говорят, что цель - не Сербия".
Вучич заявил 5 января, что официальный Белград готов выкупить долю в Нефтяной индустрии Сербии (NIS) за около 700 млн евро в случае санкций США, но попытается избежать такого пути.
"Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. Отмечается, что NIS продолжает следить за актуальной ситуацией, анализировать все возможные сценарии и потенциальные последствия для деятельности компании и в настоящее время "нет никаких правовых ограничений для деятельности компании и наших партнеров".
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В Белграде назвали санкции США против NIS частью гибридной войны
15 декабря 2024, 23:21
 
СШАСербияРоссияНефтяная индустрия СербииГазпромСанкции в отношении РоссииЭкономикаГосударственный департамент США
 
 
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