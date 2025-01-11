В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций
Депутат Белик: Россия наладила схемы обхода санкций, обвал рынка не произойдет
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Россия наладила схемы обхода западных санкций, новый санкционный пакет со стороны США против энергетической сферы не приведет к обвалу рынка, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
"Любые санкции бьют по нашей экономике, и эти не станут исключением. Но мы уже наладили схемы обхода и необходимое партнёрство, так что обвала рынка не произойдет, хотя "попотеть", чтобы выстроить новые схемы, нам придется" , - сказал Белик.
По его словам, урок, который Россия получила за последние три года, научил больше чем за последние десятилетия, и заключается он в том, что с Западом не может быть партнёрства, а есть только зыбкие экономические контакты.
"Запад не монолит, ведь США своими санкциями ударили и по союзникам, а значит считают нормальным заставлять тех платить за американские интересы", - подчеркнул депутат.