https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993229317.html

В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций

В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций - РИА Новости, 11.01.2025

В Госдуме заявили, что Россия наладила схемы обхода западных санкций

Россия наладила схемы обхода западных санкций, новый санкционный пакет со стороны США против энергетической сферы не приведет к обвалу рынка, заявил РИА Новости РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T07:50:00+03:00

2025-01-11T07:50:00+03:00

2025-01-11T07:50:00+03:00

экономика

сша

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севастополь

дмитрий белик

госдума рф

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Россия наладила схемы обхода западных санкций, новый санкционный пакет со стороны США против энергетической сферы не приведет к обвалу рынка, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Любые санкции бьют по нашей экономике, и эти не станут исключением. Но мы уже наладили схемы обхода и необходимое партнёрство, так что обвала рынка не произойдет, хотя "попотеть", чтобы выстроить новые схемы, нам придется" , - сказал Белик. По его словам, урок, который Россия получила за последние три года, научил больше чем за последние десятилетия, и заключается он в том, что с Западом не может быть партнёрства, а есть только зыбкие экономические контакты. "Запад не монолит, ведь США своими санкциями ударили и по союзникам, а значит считают нормальным заставлять тех платить за американские интересы", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20250111/bayden-1993217163.html

https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993216527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, севастополь, дмитрий белик, госдума рф, санкции в отношении россии