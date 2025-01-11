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"Включая американцев": новые санкции против России вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 11.01.2025
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02:10 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993216527.html
"Включая американцев": новые санкции против России вызвали ярость на Западе
"Включая американцев": новые санкции против России вызвали ярость на Западе - РИА Новости, 11.01.2025
"Включая американцев": новые санкции против России вызвали ярость на Западе
Новые санкции против российского энергосектора, введенные действующим президентом США Джо Байденом, призваны обеспечить всеобщий рост цен на энергию, заявил... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:10:00+03:00
2025-01-11T02:10:00+03:00
в мире
россия
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джо байден
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новые санкции против российского энергосектора, введенные действующим президентом США Джо Байденом, призваны обеспечить всеобщий рост цен на энергию, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.Рестрикции, примененные в пятницу, стали самыми масштабными за все время. Под ограничения попали "Газпром нефть" и "Сургут нефтегаз", российско-сербская компания NIS, нефтеперерабатывающие заводы, суда-перевозчики углеводородов и многое другое. Среди физических лиц санкции затронули главу "Росатома" Алексея Лихачева, заместителей министра энергетики Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, а также глав крупнейших нефтегазовых компаний."Сегодняшние санкции Байдена призваны вызвать рост цен на энергию для всех, вполне себе включая американцев", — отметил эксперт.По мнению Кошковича, действующий президент намеренно откладывал ввод масштабных ограничений до завершения президентских выборов. Теперь все негативные последствия санкционной политики Байдена лягут на плечи его преемника Дональда Трампа.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
https://ria.ru/20250110/rossija-1993184301.html
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в мире, россия, сша, джо байден, санкции в отношении россии, дональд трамп
В мире, Россия, США, Джо Байден, Санкции в отношении России, Дональд Трамп
"Включая американцев": новые санкции против России вызвали ярость на Западе

Политолог Кошкович: Байден хочет повысить цены на энергию с помощью санкций

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новые санкции против российского энергосектора, введенные действующим президентом США Джо Байденом, призваны обеспечить всеобщий рост цен на энергию, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
Рестрикции, примененные в пятницу, стали самыми масштабными за все время. Под ограничения попали "Газпром нефть" и "Сургут нефтегаз", российско-сербская компания NIS, нефтеперерабатывающие заводы, суда-перевозчики углеводородов и многое другое. Среди физических лиц санкции затронули главу "Росатома" Алексея Лихачева, заместителей министра энергетики Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, а также глав крупнейших нефтегазовых компаний.
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"Сегодняшние санкции Байдена призваны вызвать рост цен на энергию для всех, вполне себе включая американцев", — отметил эксперт.
По мнению Кошковича, действующий президент намеренно откладывал ввод масштабных ограничений до завершения президентских выборов. Теперь все негативные последствия санкционной политики Байдена лягут на плечи его преемника Дональда Трампа.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.
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В миреРоссияСШАДжо БайденСанкции в отношении РоссииДональд Трамп
 
 
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