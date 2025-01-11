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Летевший в Дубай самолет вернулся во Внуково - РИА Новости, 11.01.2025
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Туризм
 
15:09 11.01.2025 (обновлено: 15:24 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/samolet-1993262092.html
Летевший в Дубай самолет вернулся во Внуково
Летевший в Дубай самолет вернулся во Внуково - РИА Новости, 11.01.2025
Летевший в Дубай самолет вернулся во Внуково
Посадка рейса Utair Москва-Дубай, который в интересах безопасности вернулся во Внуково, прошла штатно, с пассажирами все в порядке, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посадка рейса Utair Москва-Дубай, который в интересах безопасности вернулся во Внуково, прошла штатно, с пассажирами все в порядке, сообщила авиакомпания."В интересах безопасности командир принял решение о возврате во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме в 14.41 мск. С пассажирами и экипажем все в порядке", - говорится в сообщении.Борт, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт после взлета из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, уточнили в авиакомпании.
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дубай, москва, ютэйр, новости - туризм
Туризм, Дубай, Москва, ЮТэйр, Новости - Туризм
Летевший в Дубай самолет вернулся во Внуково

Летевший в Дубай борт Utair вернулся во Внуково в интересах безопасности

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посадка рейса Utair Москва-Дубай, который в интересах безопасности вернулся во Внуково, прошла штатно, с пассажирами все в порядке, сообщила авиакомпания.
"В интересах безопасности командир принял решение о возврате во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме в 14.41 мск. С пассажирами и экипажем все в порядке", - говорится в сообщении.
Борт, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт после взлета из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, уточнили в авиакомпании.
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