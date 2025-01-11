https://ria.ru/20250111/samolet-1993262092.html

Летевший в Дубай самолет вернулся во Внуково

Летевший в Дубай самолет вернулся во Внуково - РИА Новости, 11.01.2025

Летевший в Дубай самолет вернулся во Внуково

Посадка рейса Utair Москва-Дубай, который в интересах безопасности вернулся во Внуково, прошла штатно, с пассажирами все в порядке, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:09:00+03:00

2025-01-11T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посадка рейса Utair Москва-Дубай, который в интересах безопасности вернулся во Внуково, прошла штатно, с пассажирами все в порядке, сообщила авиакомпания."В интересах безопасности командир принял решение о возврате во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме в 14.41 мск. С пассажирами и экипажем все в порядке", - говорится в сообщении.Борт, летевший из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт после взлета из-за информации об изменении уровня гидравлической жидкости, уточнили в авиакомпании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дубай, москва, ютэйр, новости - туризм