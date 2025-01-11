https://ria.ru/20250111/samolet-1993217444.html
Минтранс обновил правила размещения родителей и детей в самолете
Минтранс обновил правила размещения родителей и детей в самолете - РИА Новости, 11.01.2025
Минтранс обновил правила размещения родителей и детей в самолете
Министерство транспорта РФ обновило правила расположения родителей и их детей в самолете, сделав предоставление их соседних мест в самолете обязательным, стало... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:29:00+03:00
2025-01-11T02:29:00+03:00
2025-01-11T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министерство транспорта РФ обновило правила расположения родителей и их детей в самолете, сделав предоставление их соседних мест в самолете обязательным, стало известно из приказа министерства от 10 января. Министр транспорта Роман Старовойт 9 января на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства обещал проработать вопрос обязательного совместного размещения. "Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом … без взимания дополнительной платы", - стало известно из приказа. Также Минтранс утвердил 100-процентную скидку детям до 2 лет на внутренних рейсах без предоставления им отдельного места. В случае покупки отдельного места скидка составит 50% на все рейсы за исключением субсидированных направлений. На международных рейсах без приобретения отдельного места детям до 2 лет перевозчик обязан предоставлять скидку 90%. Перевозчик сам устанавливает размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до 2 лет и детям от 2 до 12 лет на международных рейсах . А также при перевозке ребенка до 2 лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.
https://ria.ru/20250109/polety-1993028243.html
https://ria.ru/20250109/aviakompanii-1992972862.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, роман старовойт, владимир путин, общество
Россия, Роман Старовойт, Владимир Путин, Общество
Минтранс обновил правила размещения родителей и детей в самолете
Родителям и детям во время полета будут обязательно предоставлять соседние места
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Министерство транспорта РФ обновило правила расположения родителей и их детей в самолете, сделав предоставление их соседних мест в самолете обязательным, стало известно из приказа министерства от 10 января.
Министр транспорта Роман Старовойт
9 января на совещании президента России Владимира Путина
с членами правительства обещал проработать вопрос обязательного совместного размещения.
"Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом … без взимания дополнительной платы", - стало известно из приказа.
Также Минтранс утвердил 100-процентную скидку детям до 2 лет на внутренних рейсах без предоставления им отдельного места. В случае покупки отдельного места скидка составит 50% на все рейсы за исключением субсидированных направлений. На международных рейсах без приобретения отдельного места детям до 2 лет перевозчик обязан предоставлять скидку 90%.
Перевозчик сам устанавливает размер скидки в случае покупки отдельного места ребенку в возрасте до 2 лет и детям от 2 до 12 лет на международных рейсах . А также при перевозке ребенка до 2 лет без гражданства РФ на внутренних рейсах с предоставлением ему отдельного места.