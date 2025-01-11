https://ria.ru/20250111/rozysk-1993218451.html

Полиция разыскивает почти 1,2 тысячи жителей Курской области

Полиция разыскивает почти 1,2 тысячи жителей Курской области - РИА Новости, 11.01.2025

Полиция разыскивает почти 1,2 тысячи жителей Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в полицию с начала августа по 10 января поступили заявления на розыск почти 1,2 тысячи жителей... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T02:53:00+03:00

2025-01-11T02:53:00+03:00

2025-01-11T02:53:00+03:00

россия

курская область

брянская область

татьяна москалькова

владимир путин

александр хинштейн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в полицию с начала августа по 10 января поступили заявления на розыск почти 1,2 тысячи жителей региона, при этом уже разыскали 240 человек. В четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. Близкие пропавших людей обратились к федеральному омбудсмену за помощью в их поиске. Позднее Москалькова сообщила, что после публикации этого списка получила более 70 обращений, в которых просят дополнить список и уточняют информацию об уже найденных людях. "В список омбудсмена включено 517 фамилий. В полицию (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше людей: 1174. Из них 240 уже разыскано", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Москалькова уточняла, что список из 517 человек - далеко не исчерпывающий, в нем фамилии только тех людей, по поводу поиска которых обратились в аппарат федерального омбудсмена, база же пропавших жителей УМВД по Курской области значительно больше. Она также заверила, что если чьей-то фамилии в опубликованном списке нет, это не означает, что человека никто не ищет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. При этом преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html

https://ria.ru/20240926/vsu-1974771320.html

https://ria.ru/20241209/moskalkova-1988102034.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, татьяна москалькова, владимир путин, александр хинштейн, вооруженные силы украины