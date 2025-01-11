https://ria.ru/20250111/rossija-1993215389.html

Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию

Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию - РИА Новости, 11.01.2025

Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию

Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T01:42:00+03:00

2025-01-11T01:42:00+03:00

2025-01-11T01:42:00+03:00

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МАДРИД, 11 янв – РИА Новости. Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее данным, с января по декабрь 2024 года Испания импортировала 72 360 ГВт/ч СПГ российского газа (21,3%). Лидером поставок остался Алжир с долей в 38,5%, на третьем месте — США, которые обеспечили 16,6% испанского импорта газа. Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта. Ранее в январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.

https://ria.ru/20250102/gaz-1992342308.html

https://ria.ru/20241229/rossija-1991962189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

испания, россия, юрий клименко, в мире