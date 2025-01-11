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Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию - РИА Новости, 11.01.2025
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01:42 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/rossija-1993215389.html
Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию
Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию - РИА Новости, 11.01.2025
Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию
Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:42:00+03:00
2025-01-11T01:42:00+03:00
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россия
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МАДРИД, 11 янв – РИА Новости. Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее данным, с января по декабрь 2024 года Испания импортировала 72 360 ГВт/ч СПГ российского газа (21,3%). Лидером поставок остался Алжир с долей в 38,5%, на третьем месте — США, которые обеспечили 16,6% испанского импорта газа. Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта. Ранее в январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.
https://ria.ru/20250102/gaz-1992342308.html
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испания, россия, юрий клименко, в мире
Испания, Россия, Юрий Клименко, В мире
Россия стала вторым поставщиком газа в Испанию

Enagas: Россия стала вторым по величине поставщиком газа в Испанию в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии. Архивное фото
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МАДРИД, 11 янв – РИА Новости. Россия стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию в 2024 году, обеспечив 21,3% от общего объема импорта, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.
Согласно ее данным, с января по декабрь 2024 года Испания импортировала 72 360 ГВт/ч СПГ российского газа (21,3%). Лидером поставок остался Алжир с долей в 38,5%, на третьем месте — США, которые обеспечили 16,6% испанского импорта газа.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз
2 января, 19:20
Ранее посол России в Мадриде Юрий Клименко сказал РИА Новости, что Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как отечественное "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
Ранее в январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.
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