https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html

В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций

В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций - РИА Новости, 11.01.2025

В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций

Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T17:45:00+03:00

2025-01-11T17:45:00+03:00

2025-01-11T17:45:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов. "Роснано" завершает антикризисную программу взысканием ущерба и восстановлением недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права госкомпании. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов рублей. Сегодня по нашим материалам возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей", - рассказал он. Фролов отметил, что фигурантам уголовных дел из числа сотрудников, "партнеров", членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск. В свою очередь, анализ "инвестиционной" деятельности установил факты вывода средств в иностранные юрисдикции под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости, лоббированию искусственных рынков сбыта и выведению центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста. Аудит продолжается. "Восстановление ликвидности реализуется, как правило, путем мирного урегулирования через традиционные инвестиционные и корпоративные инструменты. Средства направляются на финансирование индустриального цикла проектов компании в рамках национальных целей в области экологии и недропользования, энергетики и транспорта, химии и материалов, безопасности", - добавил Фролов. Ранее бывшие топ-менеджеры "Роснано" Олег Киселев и Ирина Рапопорт были объявлены в международный розыск по делу о растрате, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал их в конце августа 2024 года. Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснанокапитал", зарегистрированной в Швейцарии.

https://ria.ru/20241023/volodin-1979568513.html

https://ria.ru/20241025/fsb-1980013794.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, москва, швейцария, олег киселев, роснано