Рейтинг@Mail.ru
В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/rosnano-1993274153.html
В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций
В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций - РИА Новости, 11.01.2025
В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций
Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T17:45:00+03:00
2025-01-11T17:45:00+03:00
происшествия
москва
швейцария
олег киселев
роснано
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031786_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f659deafe8310d84f0d2280b2d50483a.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов. "Роснано" завершает антикризисную программу взысканием ущерба и восстановлением недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права госкомпании. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов рублей. Сегодня по нашим материалам возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей", - рассказал он. Фролов отметил, что фигурантам уголовных дел из числа сотрудников, "партнеров", членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск. В свою очередь, анализ "инвестиционной" деятельности установил факты вывода средств в иностранные юрисдикции под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости, лоббированию искусственных рынков сбыта и выведению центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста. Аудит продолжается. "Восстановление ликвидности реализуется, как правило, путем мирного урегулирования через традиционные инвестиционные и корпоративные инструменты. Средства направляются на финансирование индустриального цикла проектов компании в рамках национальных целей в области экологии и недропользования, энергетики и транспорта, химии и материалов, безопасности", - добавил Фролов. Ранее бывшие топ-менеджеры "Роснано" Олег Киселев и Ирина Рапопорт были объявлены в международный розыск по делу о растрате, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал их в конце августа 2024 года. Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснанокапитал", зарегистрированной в Швейцарии.
https://ria.ru/20241023/volodin-1979568513.html
https://ria.ru/20241025/fsb-1980013794.html
https://ria.ru/20240527/rosnano-1948670157.html
москва
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825031786_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_00f2b7cffc23cb88a18b06e5384140ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, швейцария, олег киселев, роснано
Происшествия, Москва, Швейцария, Олег Киселев, Роснано
В "Роснано" оценили ущерб от недобросовестных финансовых операций

Ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 млрд руб

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано"
Вывеска компании Роснано - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вывеска компании "Роснано". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций в "Роснано" превысил 200 миллиардов рублей, возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости директор по особым поручениям АО "Роснано" Евгений Фролов.
"Роснано" завершает антикризисную программу взысканием ущерба и восстановлением недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права госкомпании. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 миллиардов рублей. Сегодня по нашим материалам возбуждены уголовные дела на сумму более 43 миллиардов рублей", - рассказал он.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Володин предложил заняться вопросом экстрадиции Чубайса в Россию
23 октября 2024, 14:35
Фролов отметил, что фигурантам уголовных дел из числа сотрудников, "партнеров", членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск.
В свою очередь, анализ "инвестиционной" деятельности установил факты вывода средств в иностранные юрисдикции под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости, лоббированию искусственных рынков сбыта и выведению центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста. Аудит продолжается.
"Восстановление ликвидности реализуется, как правило, путем мирного урегулирования через традиционные инвестиционные и корпоративные инструменты. Средства направляются на финансирование индустриального цикла проектов компании в рамках национальных целей в области экологии и недропользования, энергетики и транспорта, химии и материалов, безопасности", - добавил Фролов.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ФСБ назвала причину ареста гендиректора "Пластик Лоджик"
25 октября 2024, 12:08
Ранее бывшие топ-менеджеры "Роснано" Олег Киселев и Ирина Рапопорт были объявлены в международный розыск по делу о растрате, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Мещанский суд Москвы заочно арестовал их в конце августа 2024 года.
Киселев работал в "Роснано" с 2008 года, в последние годы был заместителем председателя правления. Эту должность он оставил в 2019 году. Рапопорт руководила дочерней компанией "Роснанокапитал", зарегистрированной в Швейцарии.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Суд оставил без рассмотрения иск "Роснано" к ВЭБ и Минфину
27 мая 2024, 15:35
 
ПроисшествияМоскваШвейцарияОлег КиселевРоснано
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала