https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993297331.html

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли временные ограничения

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропортах Ижевска и Кирова сняли временные ограничения

В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T23:31:00+03:00

2025-01-11T23:31:00+03:00

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ижевск

киров

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общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В аэропортах Ижевска и Кирова в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщается в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Ижевска и Кирова (Победилово) вечером в субботу. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. "В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993290096.html

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киров

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ижевск, киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество