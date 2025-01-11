Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 11.01.2025 (обновлено: 20:10 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993285805.html
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:06:00+03:00
2025-01-11T20:10:00+03:00
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/77/1532037713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc8a2ffb081687eab792fb2b1517c40d.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Ранее временные ограничения в аэропорту Нижнекамска были введены с 16.30 мск. В 19.20 мск ограничения были сняты."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993280182.html
нижнекамск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/77/1532037713_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ab1d9ec35b4966ffab078a3ba3ba83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск бортов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Бегишево
Здание международного аэропорта Бегишево - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Бегишево. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вновь введены в аэропорту Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ранее временные ограничения в аэропорту Нижнекамска были введены с 16.30 мск. В 19.20 мск ограничения были сняты.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамска (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)", - говорится в сообщении.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Аэропорт Победилово - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения
Вчера, 19:08
 
НижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала