https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993283862.html

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли временные ограничения

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли временные ограничения

В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.20 мск, сообщил представитель Росавиации РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T19:39:00+03:00

2025-01-11T19:39:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.20 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) в 19.20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993280182.html

казань

нижнекамск

самара

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казань, нижнекамск, самара, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, общество