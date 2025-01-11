https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993283862.html
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли временные ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли временные ограничения
В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.20 мск, сообщил представитель Росавиации РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:39:00+03:00
2025-01-11T19:39:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 19.20 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Самары (Курумоч) в 19.20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993280182.html
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казань, нижнекамск, самара, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, общество
Казань, Нижнекамск, Самара, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Общество
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары сняли временные ограничения
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Самары снова принимают и выпускают самолеты