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В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения
В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале Артем Кореняко. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:08:00+03:00
2025-01-11T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) - с 18.45 мск; Уфа (UWUU) — с 18.50 мск", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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киров, уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, международная организация гражданской авиации
Киров, Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество, Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения
В аэропортах Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов