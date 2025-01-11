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В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения

В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале Артем Кореняко. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T19:08:00+03:00

2025-01-11T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) - с 18.45 мск; Уфа (UWUU) — с 18.50 мск", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20250111/proverka-1993277539.html

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киров, уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, международная организация гражданской авиации