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В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
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19:08 11.01.2025 (обновлено: 19:14 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993280182.html
В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения
В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025
В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале Артем Кореняко. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:08:00+03:00
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киров
уфа
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
безопасность
общество
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) - с 18.45 мск; Уфа (UWUU) — с 18.50 мск", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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киров, уфа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество, международная организация гражданской авиации
Киров, Уфа, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество, Международная организация гражданской авиации
В аэропортах Кирова и Уфы ввели временные ограничения

В аэропортах Кирова и Уфы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

© Фото : правительство Кировской областиАэропорт "Победилово"
Аэропорт Победилово - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : правительство Кировской области
Аэропорт "Победилово". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Кирова и Уфы, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале Артем Кореняко.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах: Киров (Победилово; код ИКАО: USKK) - с 18.45 мск; Уфа (UWUU) — с 18.50 мск", - говорится в сообщении.
Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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После вынужденной посадки самолета во Внуково начали проверку
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КировУфаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияБезопасностьОбществоМеждународная организация гражданской авиации
 
 
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