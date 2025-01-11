https://ria.ru/20250111/rosaviatsiya-1993263443.html

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.01.2025

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани с 15:05 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 11.01.2025

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казани с 15:05 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 15:05 мск введены в аэропорту Казани", - сообщила Росавиация.

https://ria.ru/20250108/azal-1992845197.html

казань

россия

республика татарстан (татарстан)

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, республика татарстан (татарстан), безопасность, общество