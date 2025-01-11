https://ria.ru/20250111/robot-1993216672.html

В ЦПК имени Гагарина тестируют робота-теледроида

В ЦПК имени Гагарина тестируют робота-теледроида - РИА Новости, 11.01.2025

В ЦПК имени Гагарина тестируют робота-теледроида

Робота-теледроида тестируют в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, подобные аппараты будут применять на МКС, а также на РОС и Луне, рассказал... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T02:02:00+03:00

2025-01-11T02:02:00+03:00

2025-01-11T07:12:00+03:00

наука

луна

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центр управления полетами

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Робота-теледроида тестируют в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, подобные аппараты будут применять на МКС, а также на РОС и Луне, рассказал "Известиям" начальник ЦПК Максим Харламов. По его словам, теледроид - антропоморфный робот, предназначенный для работы в космических условиях. Он будет функционировать как автоматически, так и с помощью телеуправления, повторяя движения. Также оператору в VR-шлем или на пульт управления будет передаваться вся визуальная и звуковая информация из рабочей зоны робота. "Также в рамках нового проекта в ЦПК проводят тестирование нового робототехнического стенда - аналога робота-теледроида... Роботов будут применять для выполнения операций на РОС и лунной базе, а также в открытом космосе в процессе внекорабельной деятельности. Они будут ассистировать космонавтам при выполнении различных задач и проведении экспериментов. В перспективе теледроиды смогут частично заменить экипажи во время их отсутствия. Руководить действиями роботов можно будет и дистанционно - из Центра управления полетами", - рассказал Харламов. Он уточнил, что в ЦПК придерживаются мнения, что роботы должны быть именно помощниками и не заменят космонавтов. "Машины смогут взять на себя выполнение наиболее трудоемких и рутинных операций. В будущем, когда уровень искусственного интеллекта вырастет, роботы смогут осуществлять поддержку более высокого уровня. Тогда они станут в каком-то смысле партнерами людей", - добавил Харламов. По его словам, робот, которого сейчас тестируют в ЦПК, тоже обладает элементами ИИ, например он, получив команду, сможет спланировать порядок операции для выполнения: "Сам найдет и нажмет нужную кнопку". Харламов также добавил, что в новом изделии учитывались результаты экспериментов с роботом "Федором". Кроме того, по рекомендации космонавтов ему добавили камеру заднего вида, что увеличило площадь обзора и улучшило управляемость. Ожидается, что летные испытания робота пройдут уже в этом году, он отправится на российский сегмент МКС.

https://ria.ru/20240826/robotizatsiya-1968580003.html

https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html

https://ria.ru/20240418/servis-1940706781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луна, центр подготовки космонавтов, центр управления полетами, космос - риа наука