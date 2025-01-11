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В ЦПК имени Гагарина тестируют робота-теледроида - РИА Новости, 11.01.2025
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Наука
 
02:02 11.01.2025 (обновлено: 07:12 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/robot-1993216672.html
В ЦПК имени Гагарина тестируют робота-теледроида
В ЦПК имени Гагарина тестируют робота-теледроида - РИА Новости, 11.01.2025
В ЦПК имени Гагарина тестируют робота-теледроида
Робота-теледроида тестируют в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, подобные аппараты будут применять на МКС, а также на РОС и Луне, рассказал... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:02:00+03:00
2025-01-11T07:12:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Робота-теледроида тестируют в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, подобные аппараты будут применять на МКС, а также на РОС и Луне, рассказал "Известиям" начальник ЦПК Максим Харламов. По его словам, теледроид - антропоморфный робот, предназначенный для работы в космических условиях. Он будет функционировать как автоматически, так и с помощью телеуправления, повторяя движения. Также оператору в VR-шлем или на пульт управления будет передаваться вся визуальная и звуковая информация из рабочей зоны робота. "Также в рамках нового проекта в ЦПК проводят тестирование нового робототехнического стенда - аналога робота-теледроида... Роботов будут применять для выполнения операций на РОС и лунной базе, а также в открытом космосе в процессе внекорабельной деятельности. Они будут ассистировать космонавтам при выполнении различных задач и проведении экспериментов. В перспективе теледроиды смогут частично заменить экипажи во время их отсутствия. Руководить действиями роботов можно будет и дистанционно - из Центра управления полетами", - рассказал Харламов. Он уточнил, что в ЦПК придерживаются мнения, что роботы должны быть именно помощниками и не заменят космонавтов. "Машины смогут взять на себя выполнение наиболее трудоемких и рутинных операций. В будущем, когда уровень искусственного интеллекта вырастет, роботы смогут осуществлять поддержку более высокого уровня. Тогда они станут в каком-то смысле партнерами людей", - добавил Харламов. По его словам, робот, которого сейчас тестируют в ЦПК, тоже обладает элементами ИИ, например он, получив команду, сможет спланировать порядок операции для выполнения: "Сам найдет и нажмет нужную кнопку". Харламов также добавил, что в новом изделии учитывались результаты экспериментов с роботом "Федором". Кроме того, по рекомендации космонавтов ему добавили камеру заднего вида, что увеличило площадь обзора и улучшило управляемость. Ожидается, что летные испытания робота пройдут уже в этом году, он отправится на российский сегмент МКС.
https://ria.ru/20240826/robotizatsiya-1968580003.html
https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html
https://ria.ru/20240418/servis-1940706781.html
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луна, центр подготовки космонавтов, центр управления полетами, космос - риа наука
Наука, Луна, Центр подготовки космонавтов, Центр управления полетами, Космос - РИА Наука
В ЦПК имени Гагарина тестируют робота-теледроида

В ЦПК имени Гагарина тестируют робота-теледроида для работы на МКС, РОС и Луне

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВ Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина
В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Робота-теледроида тестируют в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, подобные аппараты будут применять на МКС, а также на РОС и Луне, рассказал "Известиям" начальник ЦПК Максим Харламов.
По его словам, теледроид - антропоморфный робот, предназначенный для работы в космических условиях. Он будет функционировать как автоматически, так и с помощью телеуправления, повторяя движения. Также оператору в VR-шлем или на пульт управления будет передаваться вся визуальная и звуковая информация из рабочей зоны робота.
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"Также в рамках нового проекта в ЦПК проводят тестирование нового робототехнического стенда - аналога робота-теледроида... Роботов будут применять для выполнения операций на РОС и лунной базе, а также в открытом космосе в процессе внекорабельной деятельности. Они будут ассистировать космонавтам при выполнении различных задач и проведении экспериментов. В перспективе теледроиды смогут частично заменить экипажи во время их отсутствия. Руководить действиями роботов можно будет и дистанционно - из Центра управления полетами", - рассказал Харламов.
Он уточнил, что в ЦПК придерживаются мнения, что роботы должны быть именно помощниками и не заменят космонавтов.
"Машины смогут взять на себя выполнение наиболее трудоемких и рутинных операций. В будущем, когда уровень искусственного интеллекта вырастет, роботы смогут осуществлять поддержку более высокого уровня. Тогда они станут в каком-то смысле партнерами людей", - добавил Харламов.
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По его словам, робот, которого сейчас тестируют в ЦПК, тоже обладает элементами ИИ, например он, получив команду, сможет спланировать порядок операции для выполнения: "Сам найдет и нажмет нужную кнопку".
Харламов также добавил, что в новом изделии учитывались результаты экспериментов с роботом "Федором". Кроме того, по рекомендации космонавтов ему добавили камеру заднего вида, что увеличило площадь обзора и улучшило управляемость.
Ожидается, что летные испытания робота пройдут уже в этом году, он отправится на российский сегмент МКС.
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