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Пострадавший при обстреле Курской области рассказал, как был контужен - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:14 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/ranenie-1993225937.html
Пострадавший при обстреле Курской области рассказал, как был контужен
Пострадавший при обстреле Курской области рассказал, как был контужен - РИА Новости, 11.01.2025
Пострадавший при обстреле Курской области рассказал, как был контужен
Мирный житель, получивший ранения при артиллерийском обстреле ВСУ села в Курской области в Рождество, рассказал, что сразу после ранения потерял сознание на... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T06:14:00+03:00
2025-01-11T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
общество
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель, получивший ранения при артиллерийском обстреле ВСУ села в Курской области в Рождество, рассказал, что сразу после ранения потерял сознание на полчаса, а после того как очнулся, начал чувствовать во рту непонятный привкус. Как рассказал военным следователям житель Теткино Глушковского района Курской области, кадры с допроса которого есть в распоряжении РИА Новости, он приехал в родной поселок 7 января. Находящихся там он поздравил с Рождеством, а после намеревался отвезти гумпомощь нуждающимся. "Пришел, но тех людей (кому собирался передать гумпомощь - ред.) там не было. Начал идти в сторону поселка с велосипедом. И тут такой взрыв, я ничего не понял. Прошло, не знаю сколько времени, но больше получаса, (до того как - ред.) я очнулся. Очнулся на земле, нога была разорвана, ягодицы были побиты, на голени вырвало мясо, ну и контузия, потому что ужасный привкус во рту, непонятный", - рассказал мужчина. Все его показания зафиксировали военные следователи СК РФ в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20241121/obstrel-1984989234.html
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россия, курская область, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Общество
Пострадавший при обстреле Курской области рассказал, как был контужен

Пострадавший при обстреле Курской области рассказал о последствиях контузии

© Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела в Курской области
Последствия обстрела в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель, получивший ранения при артиллерийском обстреле ВСУ села в Курской области в Рождество, рассказал, что сразу после ранения потерял сознание на полчаса, а после того как очнулся, начал чувствовать во рту непонятный привкус.
Как рассказал военным следователям житель Теткино Глушковского района Курской области, кадры с допроса которого есть в распоряжении РИА Новости, он приехал в родной поселок 7 января. Находящихся там он поздравил с Рождеством, а после намеревался отвезти гумпомощь нуждающимся.
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"Пришел, но тех людей (кому собирался передать гумпомощь - ред.) там не было. Начал идти в сторону поселка с велосипедом. И тут такой взрыв, я ничего не понял. Прошло, не знаю сколько времени, но больше получаса, (до того как - ред.) я очнулся. Очнулся на земле, нога была разорвана, ягодицы были побиты, на голени вырвало мясо, ну и контузия, потому что ужасный привкус во рту, непонятный", - рассказал мужчина.
Все его показания зафиксировали военные следователи СК РФ в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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