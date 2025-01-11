https://ria.ru/20250111/ranenie-1993225937.html

Пострадавший при обстреле Курской области рассказал, как был контужен

Пострадавший при обстреле Курской области рассказал, как был контужен - РИА Новости, 11.01.2025

Пострадавший при обстреле Курской области рассказал, как был контужен

Мирный житель, получивший ранения при артиллерийском обстреле ВСУ села в Курской области в Рождество, рассказал, что сразу после ранения потерял сознание на... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T06:14:00+03:00

2025-01-11T06:14:00+03:00

2025-01-11T06:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

общество

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель, получивший ранения при артиллерийском обстреле ВСУ села в Курской области в Рождество, рассказал, что сразу после ранения потерял сознание на полчаса, а после того как очнулся, начал чувствовать во рту непонятный привкус. Как рассказал военным следователям житель Теткино Глушковского района Курской области, кадры с допроса которого есть в распоряжении РИА Новости, он приехал в родной поселок 7 января. Находящихся там он поздравил с Рождеством, а после намеревался отвезти гумпомощь нуждающимся. "Пришел, но тех людей (кому собирался передать гумпомощь - ред.) там не было. Начал идти в сторону поселка с велосипедом. И тут такой взрыв, я ничего не понял. Прошло, не знаю сколько времени, но больше получаса, (до того как - ред.) я очнулся. Очнулся на земле, нога была разорвана, ягодицы были побиты, на голени вырвало мясо, ну и контузия, потому что ужасный привкус во рту, непонятный", - рассказал мужчина. Все его показания зафиксировали военные следователи СК РФ в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20241121/obstrel-1984989234.html

https://ria.ru/20250103/granata-1992388098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, общество