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На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута - РИА Новости, 11.01.2025
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09:48 11.01.2025 (обновлено: 11:45 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/pyatna-1993235204.html
На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута
На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута - РИА Новости, 11.01.2025
На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута
В Черноморском районе на западе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил глава... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T09:48:00+03:00
2025-01-11T11:45:00+03:00
происшествия
керченский пролив
россия
краснодарский край
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Черноморском районе на западе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил глава районной администрации Александр Дудинов в Telegram-канале."В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая", — написал он.По словам главы района, план действий уже сформировали, профильные службы и волонтеры продолжают очистку загрязненной территории. Уборка мазута запланирована в трех местах побережья — в селах Окуневка, Знаменское и Громово, добавил Дудинов.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Первые выбросы мазута на берегах Крыма зафиксировали 21 декабря в районе Керчи, затем пятна появились в районе Севастополя и Евпатории. В прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250110/razliv-1993197414.html
керченский пролив
россия
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье
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происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута

В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута

© Кадр видео из соцсетейРазлив нефтепродуктов на побережье после крушения танкеров
Разлив нефтепродуктов на побережье после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Разлив нефтепродуктов на побережье после крушения танкеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Черноморском районе на западе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил глава районной администрации Александр Дудинов в Telegram-канале.
"В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая", — написал он.
По словам главы района, план действий уже сформировали, профильные службы и волонтеры продолжают очистку загрязненной территории.
Уборка мазута запланирована в трех местах побережья — в селах Окуневка, Знаменское и Громово, добавил Дудинов.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Первые выбросы мазута на берегах Крыма зафиксировали 21 декабря в районе Керчи, затем пятна появились в районе Севастополя и Евпатории. В прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
Новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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ПроисшествияКерченский проливРоссияКраснодарский крайКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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