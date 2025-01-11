https://ria.ru/20250111/pyatna-1993235204.html

На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута

На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута - РИА Новости, 11.01.2025

На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута

В Черноморском районе на западе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил глава... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T09:48:00+03:00

2025-01-11T09:48:00+03:00

2025-01-11T11:45:00+03:00

происшествия

керченский пролив

россия

краснодарский край

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989649396_0:276:473:542_1920x0_80_0_0_4c8d6702388f634d2abb7280595049be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Черноморском районе на западе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил глава районной администрации Александр Дудинов в Telegram-канале."В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая", — написал он.По словам главы района, план действий уже сформировали, профильные службы и волонтеры продолжают очистку загрязненной территории. Уборка мазута запланирована в трех местах побережья — в селах Окуневка, Знаменское и Громово, добавил Дудинов.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Первые выбросы мазута на берегах Крыма зафиксировали 21 декабря в районе Керчи, затем пятна появились в районе Севастополя и Евпатории. В прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250110/razliv-1993197414.html

керченский пролив

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье 2025-01-11T09:48 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, керченский пролив, россия, краснодарский край, крушение двух танкеров в керченском проливе