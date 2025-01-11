На западе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута
В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС из-за пятен мазута
© Кадр видео из соцсетейРазлив нефтепродуктов на побережье после крушения танкеров
© Кадр видео из соцсетей
Разлив нефтепродуктов на побережье после крушения танкеров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Черноморском районе на западе Крыма ввели режим ЧС муниципального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщил глава районной администрации Александр Дудинов в Telegram-канале.
"В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая", — написал он.
По словам главы района, план действий уже сформировали, профильные службы и волонтеры продолжают очистку загрязненной территории.
Уборка мазута запланирована в трех местах побережья — в селах Окуневка, Знаменское и Громово, добавил Дудинов.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Первые выбросы мазута на берегах Крыма зафиксировали 21 декабря в районе Керчи, затем пятна появились в районе Севастополя и Евпатории. В прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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