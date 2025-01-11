https://ria.ru/20250111/pvo-1993262600.html

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 11.01.2025

В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО около 12.00 мск субботы уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:13:00+03:00

2025-01-11T15:13:00+03:00

2025-01-11T15:19:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 12.00 мск субботы уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Одиннадцатого января около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.За минувшую ночь, по данным министерства, ПВО перехватила и уничтожила 85 украинских беспилотников над российской территорией: 31 БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по 16 сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 - над акваторией Азовского моря, четыре - над Белгородской областью, два перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над Крымом и Курской областью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)