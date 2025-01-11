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В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект - РИА Новости, 11.01.2025
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16:51 11.01.2025 (обновлено: 17:21 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/protest-1993270915.html
В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект
В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект - РИА Новости, 11.01.2025
В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект
В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект, сообщает местное издание News.mn. "Партия "Альянс свободы" начала сегодня демонстрацию на площади РИА Новости, 11.01.2025
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект, сообщает местное издание News.mn. "Партия "Альянс свободы" начала сегодня демонстрацию на площади Сухэ-Батора. Протестующие перекрыли главную дорогу..." — говорится в публикации.Издание указывает, что политическое объединение критикует правительство за отсутствие прогресса в решении проблем смога, налогов, бедности и безработицы и призвало отправить его в отставку.В статье отмечается, что из-за митинга возникли проблемы с движением транспорта.
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в мире, улан-батор, монголия
В мире, Улан-Батор, Монголия
В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект

В Улан-Баторе протестующие перекрыли центральный проспект

© Фото : Планета Монголия/TelegramПротестующие заблокировали центральный проспект в Улан-Баторе
Протестующие заблокировали центральный проспект в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Планета Монголия/Telegram
Протестующие заблокировали центральный проспект в Улан-Баторе
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект, сообщает местное издание News.mn.

"Партия "Альянс свободы" начала сегодня демонстрацию на площади Сухэ-Батора. Протестующие перекрыли главную дорогу..." — говорится в публикации.
© соцсетиАкция протеста в Улан-Баторе
Акция протеста в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© соцсети
Акция протеста в Улан-Баторе
Издание указывает, что политическое объединение критикует правительство за отсутствие прогресса в решении проблем смога, налогов, бедности и безработицы и призвало отправить его в отставку.

В статье отмечается, что из-за митинга возникли проблемы с движением транспорта.
 
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