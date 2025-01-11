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В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект
В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект - РИА Новости, 11.01.2025
В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект
В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект, сообщает местное издание News.mn. "Партия "Альянс свободы" начала сегодня демонстрацию на площади РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:51:00+03:00
2025-01-11T16:51:00+03:00
2025-01-11T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект, сообщает местное издание News.mn. "Партия "Альянс свободы" начала сегодня демонстрацию на площади Сухэ-Батора. Протестующие перекрыли главную дорогу..." — говорится в публикации.Издание указывает, что политическое объединение критикует правительство за отсутствие прогресса в решении проблем смога, налогов, бедности и безработицы и призвало отправить его в отставку.В статье отмечается, что из-за митинга возникли проблемы с движением транспорта.
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в мире, улан-батор, монголия
В мире, Улан-Батор, Монголия
В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект
В Улан-Баторе протестующие перекрыли центральный проспект