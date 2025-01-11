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При пожаре в Белгородской области погибли пять зебр
При пожаре в Белгородской области погибли пять зебр - РИА Новости, 11.01.2025
При пожаре в Белгородской области погибли пять зебр
Шесть зебр погибли при пожаре в хуторе Чумаки в Белгородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:55:00+03:00
2025-01-11T20:55:00+03:00
2025-01-11T22:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шесть зебр погибли при пожаре в хуторе Чумаки в Белгородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В Белгородской области на пожаре погибли шесть зебр. В хуторе Чумаки загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка. Пожар на 60 "квадратах" локализовали 14 специалистов и три единицы техники", — подчеркнули в ведомстве.Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.В свою очередь, прокуратура организовала проверку после инцидента. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах, предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования.Позже временно исполняющий обязанности главы администрации Старооскольского округа Владимир Жданов написал в Telegram, что, по уточненной информации, в сгоревшем ангаре погибли пять животных. По словам источника РИА Новости, одна из зебр была в другом загоне и выжила.
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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Белгородской области погибли пять зебр
МЧС: при пожаре в белгородском хуторе Чумаки погибли шесть зебр