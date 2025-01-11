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При пожаре в Белгородской области погибли пять зебр - РИА Новости, 11.01.2025
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20:55 11.01.2025 (обновлено: 22:23 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/pozhar-1993288598.html
При пожаре в Белгородской области погибли пять зебр
При пожаре в Белгородской области погибли пять зебр - РИА Новости, 11.01.2025
При пожаре в Белгородской области погибли пять зебр
Шесть зебр погибли при пожаре в хуторе Чумаки в Белгородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:55:00+03:00
2025-01-11T22:23:00+03:00
происшествия
белгородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шесть зебр погибли при пожаре в хуторе Чумаки в Белгородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале. &quot;В Белгородской области на пожаре погибли шесть зебр. В хуторе Чумаки загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка. Пожар на 60 &quot;квадратах&quot; локализовали 14 специалистов и три единицы техники&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.В свою очередь, прокуратура организовала проверку после инцидента. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах, предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования.Позже временно исполняющий обязанности главы администрации Старооскольского округа Владимир Жданов написал в Telegram, что, по уточненной информации, в сгоревшем ангаре погибли пять животных. По словам источника РИА Новости, одна из зебр была в другом загоне и выжила.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Белгородской области погибли пять зебр

МЧС: при пожаре в белгородском хуторе Чумаки погибли шесть зебр

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия возгорания каркасного тентованного помещения на территории зоопарка в хуторе Чумаки Белгородской области
Последствия возгорания каркасного тентованного помещения на территории зоопарка в хуторе Чумаки Белгородской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия возгорания каркасного тентованного помещения на территории зоопарка в хуторе Чумаки Белгородской области
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Шесть зебр погибли при пожаре в хуторе Чумаки в Белгородской области, сообщило МЧС России в Telegram-канале.
«

Белгородской области на пожаре погибли шесть зебр. В хуторе Чумаки загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка. Пожар на 60 "квадратах" локализовали 14 специалистов и три единицы техники", — подчеркнули в ведомстве.

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
В свою очередь, прокуратура организовала проверку после инцидента. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах, предварительной причиной пожара стала неисправность электрооборудования.
Позже временно исполняющий обязанности главы администрации Старооскольского округа Владимир Жданов написал в Telegram, что, по уточненной информации, в сгоревшем ангаре погибли пять животных. По словам источника РИА Новости, одна из зебр была в другом загоне и выжила.
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ПроисшествияБелгородская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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