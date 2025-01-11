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При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасли восемь человек

При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасли восемь человек - РИА Новости, 11.01.2025

При пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы спасли восемь человек

Восемь человек, в том числе двое детей, спасены при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T19:10:00+03:00

2025-01-11T19:10:00+03:00

2025-01-11T19:10:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Восемь человек, в том числе двое детей, спасены при пожаре в жилом доме на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС РФ. "На северо-востоке Москвы в Анадырском проезде в одной из квартир на седьмом этаже жилого девятиэтажного дома произошло загорание личных вещей и мебели. Огнеборцы МЧС России спасли из горящей квартиры и с других этажей восемь человек. Двое из них - дети", - говорится в сообщении. Отмечается, что спасенных людей передали медикам для осмотра.

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)