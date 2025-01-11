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Пожар в нежилом здании в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 11.01.2025
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18:50 11.01.2025 (обновлено: 19:59 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/pozhar-1993278445.html
Пожар в нежилом здании в Подмосковье локализовали
Пожар в нежилом здании в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 11.01.2025
Пожар в нежилом здании в Подмосковье локализовали
Пожар в здании в подмосковной Яхроме, где горит кровля, локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщило в субботу ГУ МЧС по региону на официальном... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:50:00+03:00
2025-01-11T19:59:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
яхрома
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар в здании в подмосковной Яхроме, где горит кровля, локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщило в субботу ГУ МЧС по региону на официальном сайте.Ранее сообщалось, что кровля нежилого здания горит в подмосковной Яхроме. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что при пожаре спасены четыре человека. В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое. Собеседник агентства уточнил, что номер сложности пожара - пятый из пяти."В 18.35 мск - локализация на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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московская область (подмосковье)
яхрома
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Яхрома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в нежилом здании в Подмосковье локализовали

МЧС: пожар в административном здании в Яхроме локализовали

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиЛиквидация возгорания в нежилом здании в подмосковной Яхроме. 11 января 2025
Ликвидация возгорания в нежилом здании в подмосковной Яхроме. 11 января 2025 - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Ликвидация возгорания в нежилом здании в подмосковной Яхроме. 11 января 2025
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар в здании в подмосковной Яхроме, где горит кровля, локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщило в субботу ГУ МЧС по региону на официальном сайте.
Ранее сообщалось, что кровля нежилого здания горит в подмосковной Яхроме. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что при пожаре спасены четыре человека. В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое. Собеседник агентства уточнил, что номер сложности пожара - пятый из пяти.
"В 18.35 мск - локализация на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
При пожаре в нежилом здании в Подмосковье спасли четверых человек
Вчера, 18:24
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ЯхромаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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