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Пожар в нежилом здании в Подмосковье локализовали
Пожар в нежилом здании в Подмосковье локализовали - РИА Новости, 11.01.2025
Пожар в нежилом здании в Подмосковье локализовали
Пожар в здании в подмосковной Яхроме, где горит кровля, локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщило в субботу ГУ МЧС по региону на официальном... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:50:00+03:00
2025-01-11T18:50:00+03:00
2025-01-11T19:59:00+03:00
происшествия
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яхрома
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар в здании в подмосковной Яхроме, где горит кровля, локализован на площади 1 тысяча квадратных метров, сообщило в субботу ГУ МЧС по региону на официальном сайте.Ранее сообщалось, что кровля нежилого здания горит в подмосковной Яхроме. В пресс-службе МЧС РФ сообщали, что при пожаре спасены четыре человека. В экстренных службах РИА Новости при этом уточнили, что горит кровля психиатрической больницы, здание неэксплуатируемое. Собеседник агентства уточнил, что номер сложности пожара - пятый из пяти."В 18.35 мск - локализация на площади 1 тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, московская область (подмосковье), яхрома, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Яхрома, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в нежилом здании в Подмосковье локализовали
МЧС: пожар в административном здании в Яхроме локализовали