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В Энгельсе площадь пожара на промпредприятии сократилась на 80 процентов - РИА Новости, 11.01.2025
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10:46 11.01.2025 (обновлено: 10:56 11.01.2025)
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В Энгельсе площадь пожара на промпредприятии сократилась на 80 процентов
В Энгельсе площадь пожара на промпредприятии сократилась на 80 процентов - РИА Новости, 11.01.2025
В Энгельсе площадь пожара на промпредприятии сократилась на 80 процентов
Площадь пожара, возникшего на промышленном предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА, сократилась на 80%, дыма стало меньше, сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:46:00+03:00
2025-01-11T10:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Площадь пожара, возникшего на промышленном предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА, сократилась на 80%, дыма стало меньше, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. В среду губернатор рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. "Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Количество дыма также значительно снизилось", - написал губернатор. Глава региона добавил, что выгорание топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры. Роспотребнадзор постоянно следит за состоянием воздуха.
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Энгельсе площадь пожара на промпредприятии сократилась на 80 процентов

Губернатор Бусаргин: площадь пожара на предприятии в Энгельсе сократилась на 80%

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПлощадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%
Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80% - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%
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САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Площадь пожара, возникшего на промышленном предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА, сократилась на 80%, дыма стало меньше, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
В среду губернатор рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
«
"Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Количество дыма также значительно снизилось", - написал губернатор.
Глава региона добавил, что выгорание топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры. Роспотребнадзор постоянно следит за состоянием воздуха.
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramОперативный штаб, развернутый на территории предприятия, где произошло возгорание после атаки БПЛА в Саратовской области
Оперативный штаб, развернутый на территории предприятия, где произошло возгорание после атаки БПЛА в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Оперативный штаб, развернутый на территории предприятия, где произошло возгорание после атаки БПЛА в Саратовской области
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсСаратовская областьРоман БусаргинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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