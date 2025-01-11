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В Энгельсе площадь пожара на промпредприятии сократилась на 80 процентов

В Энгельсе площадь пожара на промпредприятии сократилась на 80 процентов - РИА Новости, 11.01.2025

В Энгельсе площадь пожара на промпредприятии сократилась на 80 процентов

Площадь пожара, возникшего на промышленном предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА, сократилась на 80%, дыма стало меньше, сообщил губернатор Саратовской... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:46:00+03:00

2025-01-11T10:46:00+03:00

2025-01-11T10:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Площадь пожара, возникшего на промышленном предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА, сократилась на 80%, дыма стало меньше, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. В среду губернатор рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. "Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Количество дыма также значительно снизилось", - написал губернатор. Глава региона добавил, что выгорание топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры. Роспотребнадзор постоянно следит за состоянием воздуха.

энгельс

саратовская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)