В Энгельсе площадь пожара на промпредприятии сократилась на 80 процентов
Губернатор Бусаргин: площадь пожара на предприятии в Энгельсе сократилась на 80%
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПлощадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%
Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%
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САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Площадь пожара, возникшего на промышленном предприятии в Энгельсе после атаки БПЛА, сократилась на 80%, дыма стало меньше, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
В среду губернатор рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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"Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Количество дыма также значительно снизилось", - написал губернатор.
Глава региона добавил, что выгорание топлива продолжается, специалисты предпринимают все необходимые меры. Роспотребнадзор постоянно следит за состоянием воздуха.
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramОперативный штаб, развернутый на территории предприятия, где произошло возгорание после атаки БПЛА в Саратовской области
Оперативный штаб, развернутый на территории предприятия, где произошло возгорание после атаки БПЛА в Саратовской области