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В Подмосковье потушили пожар на складе
В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.01.2025
В Подмосковье потушили пожар на складе
Возгорание на складе, где загорелся металлический ангар, в поселке Первомайский в Московской области полностью ликвидировано, сообщило МЧС России. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T08:49:00+03:00
2025-01-11T08:49:00+03:00
2025-01-11T09:15:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Возгорание на складе, где загорелся металлический ангар, в поселке Первомайский в Московской области полностью ликвидировано, сообщило МЧС России. В пятницу вечером ведомство сообщало о том, что металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Позже МЧС добавило, что пожар локализован и открытое горение ликвидировано. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар на складе
В Подмосковье потушили пожар на складе, где загорелся металлический ангар