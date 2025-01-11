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В Подмосковье потушили пожар на складе

В Подмосковье потушили пожар на складе - РИА Новости, 11.01.2025

В Подмосковье потушили пожар на складе

Возгорание на складе, где загорелся металлический ангар, в поселке Первомайский в Московской области полностью ликвидировано, сообщило МЧС России. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:49:00+03:00

2025-01-11T08:49:00+03:00

2025-01-11T09:15:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Возгорание на складе, где загорелся металлический ангар, в поселке Первомайский в Московской области полностью ликвидировано, сообщило МЧС России. В пятницу вечером ведомство сообщало о том, что металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский на площади 2,1 тысячи квадратных метров. Позже МЧС добавило, что пожар локализован и открытое горение ликвидировано. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20241212/pozhary-1988851624.html

московская область (подмосковье)

россия

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2025

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)