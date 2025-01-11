Пленные солдаты ВСУ заявили, что их бросили на убой под Курахово
Группа из 16 пленных солдат ВСУ рассказала, как их бросили на убой под Курахово
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Шестнадцать украинских солдат, брошенных командованием ВСУ под Курахово, решили сложить оружие и установили связь с подразделениями российских войск, сообщили РИА Новости в Минобороны, которое предоставило соответствующее видео.
Как уточнили в ведомстве, это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии российских Вооруженных сил и сброса с БПЛА листовок с призывом к сдаче в плен.
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"Я их даже — командиров своих — по-другому не назову. Тупо кинуть на убой, зная, что я не профессионал, человек с завода — смысл было посылать? Они (командование ВСУ. — Прим. ред.) знали, что я там погибну, это целенаправленно получается. Это как на мясо послали", — рассказал один из украинских военнопленных Максим Корейко.
Он вместе с товарищами служил в 157-й бригаде ВСУ — был мобилизован 3 сентября, а 21 декабря попал на Кураховское направление. Всех их завезли в здание завода, где они находились, "пока было тихо".
"Ближе к шестому числу все началось. Мы понимаем, что не справимся, мы не обучены, обычные ребята с завода. Нам сказали: "тремайтесь, поддержки не дают". Поднялся к нам "босяк" (агитационный беспилотник ВС России. — Прим. ред.), предложил сдаться. Мы коллективно обсудили, нас 16 человек, решили сдаться для сохранения своих жизней, чтобы вернуться к семьям", — пояснил Корейко.
По его словам, после сдачи в плен к российским военным, им оказали первую помощь, накормили и относились как к своим.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили город Курахово в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили город Курахово в ДНР
"Ребята, которые там меня увидят, — вам не советую вообще идти, потому что это тупо. Умирать за чужие интересы — ни о чем", — обратился украинский солдат к согражданам.
Он также передал негативные высказывания в адрес некоего Егора Попова, который, по словам пленного, является инструктором из США.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
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