https://ria.ru/20250111/plennye-1993292062.html

Пленные солдаты ВСУ заявили, что их бросили на убой под Курахово

Пленные солдаты ВСУ заявили, что их бросили на убой под Курахово - РИА Новости, 11.01.2025

Пленные солдаты ВСУ заявили, что их бросили на убой под Курахово

решили сложить оружие и установили связь с подразделениями российских войск, сообщили РИА Новости в Минобороны, которое предоставило соответствующее видео. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T22:01:00+03:00

2025-01-11T22:01:00+03:00

2025-01-11T23:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

курахово

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993291595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_44f5d5be5028302154443bbe7945277f.jpg

ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Шестнадцать украинских солдат, брошенных командованием ВСУ под Курахово, решили сложить оружие и установили связь с подразделениями российских войск, сообщили РИА Новости в Минобороны, которое предоставило соответствующее видео.Как уточнили в ведомстве, это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии российских Вооруженных сил и сброса с БПЛА листовок с призывом к сдаче в плен."Я их даже — командиров своих — по-другому не назову. Тупо кинуть на убой, зная, что я не профессионал, человек с завода — смысл было посылать? Они (командование ВСУ. — Прим. ред.) знали, что я там погибну, это целенаправленно получается. Это как на мясо послали", — рассказал один из украинских военнопленных Максим Корейко.Он вместе с товарищами служил в 157-й бригаде ВСУ — был мобилизован 3 сентября, а 21 декабря попал на Кураховское направление. Всех их завезли в здание завода, где они находились, "пока было тихо"."Ближе к шестому числу все началось. Мы понимаем, что не справимся, мы не обучены, обычные ребята с завода. Нам сказали: "тремайтесь, поддержки не дают". Поднялся к нам "босяк" (агитационный беспилотник ВС России. — Прим. ред.), предложил сдаться. Мы коллективно обсудили, нас 16 человек, решили сдаться для сохранения своих жизней, чтобы вернуться к семьям", — пояснил Корейко.По его словам, после сдачи в плен к российским военным, им оказали первую помощь, накормили и относились как к своим."Ребята, которые там меня увидят, — вам не советую вообще идти, потому что это тупо. Умирать за чужие интересы — ни о чем", — обратился украинский солдат к согражданам.Он также передал негативные высказывания в адрес некоего Егора Попова, который, по словам пленного, является инструктором из США.Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1992889314.html

https://ria.ru/20250109/kurakhovo-1980950150.html

россия

донецкая народная республика

курахово

украина

сша

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сдавшиеся в плен военные ВСУ Сдавшиеся в плен военные ВСУ 2025-01-11T22:01 true PT1M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, курахово, в мире, украина, сша, донецк