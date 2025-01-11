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Суд избрал меру пресечения для хозяйки пекарни в Перми, где отравились люди
Суд избрал меру пресечения для хозяйки пекарни в Перми, где отравились люди - РИА Новости, 11.01.2025
Суд избрал меру пресечения для хозяйки пекарни в Перми, где отравились люди
Владелицу пермской пекарни, клиенты которой попали к медикам с отравлением, отправили под домашний арест почти на два месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:12:00+03:00
2025-01-11T15:12:00+03:00
2025-01-11T19:50:00+03:00
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ПЕРМЬ, 11 янв - РИА Новости. Владелицу пермской пекарни, клиенты которой попали к медикам с отравлением, отправили под домашний арест почти на два месяца, сообщили РИА Новости в Свердловском районном суде Перми. Ранее региональное управление СК РФ проинформировало о возбуждении дела по статье о небезопасных услугах после появления данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне. По данным Роспотребнадзора, речь идет о точках продажи выпечки и готовых блюд "Хлебница" (ИП Ю.В. Гагарина). Пострадавшие попадали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно известно, что у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза. В пятницу владелица и исполнительный директор пекарни были задержаны. Им предъявили обвинение. "Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 27 суток", - рассказали в суде. В субботу Свердловский районный суд избрал меру пресечения для исполнительного директора сети пекарен. Как сообщил агентству осведомлённый источник, женщину отправили под домашний арест почти на два месяца. При этом следователи просили арестовать обеих обвиняемых.
https://ria.ru/20250110/uzbekistan-1993118027.html
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд избрал меру пресечения для хозяйки пекарни в Перми, где отравились люди
Владелицу пекарни, где отравились клиенты, суд отправил под домашний арест