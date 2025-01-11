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В Сухуме возбудили дело после убийства трех человек в кафе - РИА Новости, 11.01.2025
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18:37 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/perestrelka-1993277382.html
В Сухуме возбудили дело после убийства трех человек в кафе
В Сухуме возбудили дело после убийства трех человек в кафе - РИА Новости, 11.01.2025
В Сухуме возбудили дело после убийства трех человек в кафе
Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства трёх человек в перестрелке в кафе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:37:00+03:00
2025-01-11T18:37:00+03:00
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СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства трёх человек в перестрелке в кафе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Ранее в МВД республики сообщали, что трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявшего задержали. Позже в минздраве Абхазии заявили, что трое пострадавших скончались в больнице. "Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства трёх человек - Нарсоу Жибы, Есшоу Жибы и Лаши Квицинии. Подозреваемый - Аслан Дочия - задержан, у него изъято орудие преступления. На данный момент проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в убийстве подозревают начальника правового отдела администрации Сухума Дочию. По данным правоохранителей, он вступил в спор с потерпевшими, завязалась драка, после чего при стрельбе на месте погибли два человека, третий скончался после выстрелов со спины на улице, у кафе. После этого подозреваемый попытался скрыться на машине, но был задержан, добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
https://rsport.ria.ru/20241224/ochaev-1990987999.html
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сухум, абхазия, происшествия, в мире
Сухум, Абхазия, Происшествия, В мире
В Сухуме возбудили дело после убийства трех человек в кафе

В Сухуме возбудили дело после убийства трех человек в перестрелке в кафе

© Фото : Sputnik АбхазияМесто происшествия, где произошла перестрелка в кафе "Бисквит" в Сухуме
Место происшествия, где произошла перестрелка в кафе Бисквит в Сухуме - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Sputnik Абхазия
Место происшествия, где произошла перестрелка в кафе "Бисквит" в Сухуме
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СУХУМ, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура Сухума возбудила уголовное дело по факту убийства трёх человек в перестрелке в кафе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее в МВД республики сообщали, что трое граждан Абхазии госпитализированы в результате перестрелки между посетителями кафе в Сухуме, стрелявшего задержали. Позже в минздраве Абхазии заявили, что трое пострадавших скончались в больнице.
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"Прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по факту убийства трёх человек - Нарсоу Жибы, Есшоу Жибы и Лаши Квицинии. Подозреваемый - Аслан Дочия - задержан, у него изъято орудие преступления. На данный момент проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в убийстве подозревают начальника правового отдела администрации Сухума Дочию. По данным правоохранителей, он вступил в спор с потерпевшими, завязалась драка, после чего при стрельбе на месте погибли два человека, третий скончался после выстрелов со спины на улице, у кафе. После этого подозреваемый попытался скрыться на машине, но был задержан, добавил собеседник агентства.
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