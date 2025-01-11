https://ria.ru/20250111/pensii-1993217981.html
Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года
Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года - РИА Новости, 11.01.2025
Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года
Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:39:00+03:00
2025-01-11T02:39:00+03:00
2025-01-11T04:46:00+03:00
общество
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никита чаплин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия")."С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%", — сказал Чаплин. По его словам, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.
https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года
Депутат Госдумы Чаплин: социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента