https://ria.ru/20250111/pensii-1993217981.html

Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года

Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года - РИА Новости, 11.01.2025

Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года

Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T02:39:00+03:00

2025-01-11T02:39:00+03:00

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общество

россия

никита чаплин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия")."С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%", — сказал Чаплин. По его словам, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.

https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html

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Дарья Буймова

общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия