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Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года - РИА Новости, 11.01.2025
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02:39 11.01.2025 (обновлено: 04:46 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/pensii-1993217981.html
Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года
Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года - РИА Новости, 11.01.2025
Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года
Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:39:00+03:00
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общество
россия
никита чаплин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия")."С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%", — сказал Чаплин. По его словам, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.
https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html
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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
Социальные пенсии проиндексируют с апреля 2025 года

Депутат Госдумы Чаплин: социальные пенсии проиндексируют на 14,75 процента

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75% с апреля 2025 года, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").
"С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%", — сказал Чаплин.
По его словам, их средний размер к концу года достигнет 15 456 рублей.
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ОбществоРоссияНикита ЧаплинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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