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В Госдуме рассказали о возможной доиндексации пенсий
В Госдуме рассказали о возможной доиндексации пенсий - РИА Новости, 11.01.2025
В Госдуме рассказали о возможной доиндексации пенсий
Правительство России может дополнительно увеличить размер страховой пенсии с 1 февраля, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:49:00+03:00
2025-01-11T01:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Правительство России может дополнительно увеличить размер страховой пенсии с 1 февраля, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью каналу "Москва 24".Ранее 1 января уже прошла индексация страховых пенсий на 7,3 процента."Если (а все показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля", — рассказала она.Кроме того, депутат напомнила, что с этой же даты вдвое увеличится фиксированная выплата к пенсии для граждан, достигших возраста 80 лет, и инвалидов первой группы. Новая выплата составит 17 457,46 рубля. При этом повышение пенсий и выплат произойдет автоматически без необходимости подавать заявление, подчеркнула парламентарий.Индексация пенсий в России проводится ежегодно в несколько этапов. После повышения страховых пенсий в январе, правительство проиндексирует пенсии федеральных льготников в феврале, социальные пенсии — в апреле, выплаты военным пенсионерам — в октябре. В 2025 году под индексацию впервые за девять лет попали работающие пенсионеры.Страховая пенсия назначается неработающим пенсионерам, накопившим достаточный трудовой стаж. Эта выплата состоит из базовой (фиксированной) и индивидуальной части. При расчете индивидуальной части учитываются ежегодно начислявшиеся пенсионные баллы. Количество полученных баллов прямо пропорционально будущей пенсии. Один балл в 2025 году равен 142,76 рубля. Максимально за год можно получить десять баллов.
https://ria.ru/20250101/zarplaty-1992198393.html
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общество, россия, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Россия, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о возможной доиндексации пенсий
Депутат Бессараб заявила о возможной доиндексации страховых пенсий с 1 февраля
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Правительство России может дополнительно увеличить размер страховой пенсии с 1 февраля, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью
каналу "Москва 24".
Ранее 1 января уже прошла индексация страховых пенсий на 7,3 процента.
"Если (а все показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию. И Минтруд уже заявлял, что это может произойти. Решение должно быть принято до 1 февраля", — рассказала она.
Кроме того, депутат напомнила, что с этой же даты вдвое увеличится фиксированная выплата к пенсии для граждан, достигших возраста 80 лет, и инвалидов первой группы. Новая выплата составит 17 457,46 рубля. При этом повышение пенсий и выплат произойдет автоматически без необходимости подавать заявление, подчеркнула парламентарий.
Индексация пенсий в России
проводится ежегодно в несколько этапов. После повышения страховых пенсий в январе, правительство проиндексирует пенсии федеральных льготников в феврале, социальные пенсии — в апреле, выплаты военным пенсионерам — в октябре. В 2025 году под индексацию впервые за девять лет попали работающие пенсионеры.
Страховая пенсия назначается неработающим пенсионерам, накопившим достаточный трудовой стаж. Эта выплата состоит из базовой (фиксированной) и индивидуальной части. При расчете индивидуальной части учитываются ежегодно начислявшиеся пенсионные баллы. Количество полученных баллов прямо пропорционально будущей пенсии. Один балл в 2025 году равен 142,76 рубля. Максимально за год можно получить десять баллов.