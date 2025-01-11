Politico: президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН из-за Трампа
Politico: Мулино может обратиться в СБ ООН, если Трамп продолжит угрожать Панаме
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Панамы Хосе Мулино в частном порядке заявил, что может обратиться в Совет безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит свою риторику в адрес центральноамериканской страны, сообщает газета Politico со ссылкой на бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса.
Трамп ранее заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль США. По словам Трампа, власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай.
"Как заявил Мулино в частном порядке на этой неделе, если... Трамп продолжит угрожать его стране, он может передать этот вопрос в Совет безопасности ООН", - пишет издание со ссылкой на Бальядареса.
Экс-президент добавил, что Мулино ждет вступления Трампа в должность, чтобы оценить, будет ли следующий лидер США придерживаться своей позиции. Бальядарес отметил, что Мулино не упоминал других возможных действий и "удивлен" заявлениями Трампа, "как и все остальные" в Панаме.
Мулино ранее назвал слова Трампа проявлением грубого исторического невежества. Он заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала.
Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.