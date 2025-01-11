Рейтинг@Mail.ru
Politico: президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН из-за Трампа - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/panama-1993233896.html
Politico: президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН из-за Трампа
Politico: президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН из-за Трампа - РИА Новости, 11.01.2025
Politico: президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН из-за Трампа
Президент Панамы Хосе Мулино в частном порядке заявил, что может обратиться в Совет безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит свою... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T09:34:00+03:00
2025-01-11T09:34:00+03:00
в мире
панама
сша
панамский канал
дональд трамп
оон
politico
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40177/49/401774927_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_07123e332aefa97fc7511a101e90216b.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Панамы Хосе Мулино в частном порядке заявил, что может обратиться в Совет безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит свою риторику в адрес центральноамериканской страны, сообщает газета Politico со ссылкой на бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса. Трамп ранее заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль США. По словам Трампа, власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай. "Как заявил Мулино в частном порядке на этой неделе, если... Трамп продолжит угрожать его стране, он может передать этот вопрос в Совет безопасности ООН", - пишет издание со ссылкой на Бальядареса. Экс-президент добавил, что Мулино ждет вступления Трампа в должность, чтобы оценить, будет ли следующий лидер США придерживаться своей позиции. Бальядарес отметил, что Мулино не упоминал других возможных действий и "удивлен" заявлениями Трампа, "как и все остальные" в Панаме. Мулино ранее назвал слова Трампа проявлением грубого исторического невежества. Он заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала. Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html
https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html
панама
сша
панамский канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40177/49/401774927_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_6630405bf3917187ba2d1352f8bb8c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, панама, сша, панамский канал, дональд трамп, оон, politico, совет безопасности оон
В мире, Панама, США, Панамский канал, Дональд Трамп, ООН, Politico, Совет Безопасности ООН
Politico: президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН из-за Трампа

Politico: Мулино может обратиться в СБ ООН, если Трамп продолжит угрожать Панаме

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Панамы Хосе Мулино в частном порядке заявил, что может обратиться в Совет безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит свою риторику в адрес центральноамериканской страны, сообщает газета Politico со ссылкой на бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса.
Трамп ранее заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль США. По словам Трампа, власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Украина — это мелочь: Трамп предложит России глобальную историческую сделку
Вчера, 08:00
"Как заявил Мулино в частном порядке на этой неделе, если... Трамп продолжит угрожать его стране, он может передать этот вопрос в Совет безопасности ООН", - пишет издание со ссылкой на Бальядареса.
Экс-президент добавил, что Мулино ждет вступления Трампа в должность, чтобы оценить, будет ли следующий лидер США придерживаться своей позиции. Бальядарес отметил, что Мулино не упоминал других возможных действий и "удивлен" заявлениями Трампа, "как и все остальные" в Панаме.
Мулино ранее назвал слова Трампа проявлением грубого исторического невежества. Он заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала.
Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль
10 января, 08:00
 
В миреПанамаСШАПанамский каналДональд ТрампООНPoliticoСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала