https://ria.ru/20250111/panama-1993233896.html

Politico: президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН из-за Трампа

Politico: президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН из-за Трампа - РИА Новости, 11.01.2025

Politico: президент Панамы пригрозил обратиться в Совбез ООН из-за Трампа

Президент Панамы Хосе Мулино в частном порядке заявил, что может обратиться в Совет безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит свою... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T09:34:00+03:00

2025-01-11T09:34:00+03:00

2025-01-11T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Панамы Хосе Мулино в частном порядке заявил, что может обратиться в Совет безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп продолжит свою риторику в адрес центральноамериканской страны, сообщает газета Politico со ссылкой на бывшего панамского лидера Эрнесто Бальядареса. Трамп ранее заявил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть под контроль США. По словам Трампа, власти Панамы установили чрезмерные тарифы для кораблей ВМС США и нарушили "каждый пункт соглашения" с Вашингтоном после передачи им контроля над каналом. Кроме того, по мнению Трампа, этим стратегическим активом управляет сейчас Китай. "Как заявил Мулино в частном порядке на этой неделе, если... Трамп продолжит угрожать его стране, он может передать этот вопрос в Совет безопасности ООН", - пишет издание со ссылкой на Бальядареса. Экс-президент добавил, что Мулино ждет вступления Трампа в должность, чтобы оценить, будет ли следующий лидер США придерживаться своей позиции. Бальядарес отметил, что Мулино не упоминал других возможных действий и "удивлен" заявлениями Трампа, "как и все остальные" в Панаме. Мулино ранее назвал слова Трампа проявлением грубого исторического невежества. Он заявил, что Панамский канал в полной мере принадлежит государству на основании договора 1977 года и суверенитет страны не подлежит обсуждению. По его словам, полная передача канала Панаме завершилась 31 декабря 1999 года на основании договора Торрихоса-Картера от 1977 года. В нем, в частности, предусматривались роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полная передача ей канала. Панамский канал – искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Один из важнейших транспортных водных путей международного значения.

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, панама, сша, панамский канал, дональд трамп, оон, politico, совет безопасности оон