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В США поставили Остина на место после слов о Путине - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:28 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/ostin-1993221916.html
В США поставили Остина на место после слов о Путине
В США поставили Остина на место после слов о Путине - РИА Новости, 11.01.2025
В США поставили Остина на место после слов о Путине
Заявление министра обороны США Ллойда Остина о мнимой угрозе для Европы со стороны президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с реальностью и... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:28:00+03:00
2025-01-11T04:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
европа
владимир путин
ллойд остин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заявление министра обороны США Ллойда Остина о мнимой угрозе для Европы со стороны президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с реальностью и несет чисто идеологический характер, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Во время встречи в немецком Рамштайне в четверг Остин попытался обосновать необходимость поддержки Киева, заявив о мнимой угрозе Европе со стороны Путина после победы России на Украине."Это идеологическое заявление, априорное обоснование (поддержки Украины. — Прим. ред.). Это догматика, утверждение принципа, по которому другая сторона придет за тобой, если ты отступишь. Это не реальный мир, это теория", — отметил экс-сотрудник Пентагона.По мнению Фримана, США уверовали в теорию о непрекращающейся агрессии из-за того, что сами постоянно вторгаются в другие страны без какого-либо международного противодействия. Как заметил эксперт, Вашингтон так и не извлек уроков из своих военных интервенций.Экс-помощник министра обороны также добавил, что не видит выгодного для США военного пути по разрешению конфликта на Украине."Нам нужно дипломатическое решение. И это понимают все, кроме уходящей администрации (действующего президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена и &lt;...&gt; режима (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского", — заключил Фриман.Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993143016.html
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в мире, сша, украина, европа, владимир путин, ллойд остин, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Владимир Путин, Ллойд Остин, Министерство обороны США
В США поставили Остина на место после слов о Путине

Экс-дипломат Фриман: слова Остина об угрозе Путина не связаны с реальностью

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Заявление министра обороны США Ллойда Остина о мнимой угрозе для Европы со стороны президента России Владимира Путина не имеет ничего общего с реальностью и несет чисто идеологический характер, заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Во время встречи в немецком Рамштайне в четверг Остин попытался обосновать необходимость поддержки Киева, заявив о мнимой угрозе Европе со стороны Путина после победы России на Украине.
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"Это идеологическое заявление, априорное обоснование (поддержки Украины. — Прим. ред.). Это догматика, утверждение принципа, по которому другая сторона придет за тобой, если ты отступишь. Это не реальный мир, это теория", — отметил экс-сотрудник Пентагона.
По мнению Фримана, США уверовали в теорию о непрекращающейся агрессии из-за того, что сами постоянно вторгаются в другие страны без какого-либо международного противодействия. Как заметил эксперт, Вашингтон так и не извлек уроков из своих военных интервенций.
Экс-помощник министра обороны также добавил, что не видит выгодного для США военного пути по разрешению конфликта на Украине.
«
"Нам нужно дипломатическое решение. И это понимают все, кроме уходящей администрации (действующего президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена и <...> режима (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского", — заключил Фриман.
Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но умные люди, подчеркнул президент, прекрасно понимают, что это фейк.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЕвропаВладимир ПутинЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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