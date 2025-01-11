https://ria.ru/20250111/ospa-1993258714.html

В Сьерра-Леоне выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Сьерра-Леоне выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 11.01.2025

В Сьерра-Леоне выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне, сообщает местная газета Awoko со ссылкой на органы здравоохранения. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:38:00+03:00

2025-01-11T14:38:00+03:00

2025-01-11T14:38:00+03:00

в мире

сьерра-леоне

оспа обезьян

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне, сообщает местная газета Awoko со ссылкой на органы здравоохранения. "В Сьерра-Леоне подтвержден первый случай mpox (оспы обезьян - ред.), вирусного заболевания, объявленного глобальной угрозой здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идёт о 27-летнем мужчине с запада страны. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.

сьерра-леоне

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сьерра-леоне, оспа обезьян