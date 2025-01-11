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В Сьерра-Леоне выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 11.01.2025
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14:38 11.01.2025
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В Сьерра-Леоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
В Сьерра-Леоне выявили первый случай заражения оспой обезьян - РИА Новости, 11.01.2025
В Сьерра-Леоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне, сообщает местная газета Awoko со ссылкой на органы здравоохранения. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:38:00+03:00
2025-01-11T14:38:00+03:00
в мире
сьерра-леоне
оспа обезьян
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне, сообщает местная газета Awoko со ссылкой на органы здравоохранения. "В Сьерра-Леоне подтвержден первый случай mpox (оспы обезьян - ред.), вирусного заболевания, объявленного глобальной угрозой здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идёт о 27-летнем мужчине с запада страны. Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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в мире, сьерра-леоне, оспа обезьян
В мире, Сьерра-Леоне, Оспа обезьян
В Сьерра-Леоне выявили первый случай заражения оспой обезьян

Awoko: в Сьерра-Леоне у 27-летнего мужчины выявили заражение оспой обезьян

© AP Photo / Michael DuffМедицинский работник в защитном костюме в Сьерра-Леоне
Медицинский работник в защитном костюме в Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Michael Duff
Медицинский работник в защитном костюме в Сьерра-Леоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне, сообщает местная газета Awoko со ссылкой на органы здравоохранения.
Сьерра-Леоне подтвержден первый случай mpox (оспы обезьян - ред.), вирусного заболевания, объявленного глобальной угрозой здоровью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о 27-летнем мужчине с запада страны.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая 2022, 15:53
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
 
В миреСьерра-ЛеонеОспа обезьян
 
 
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