В Сьерра-Леоне выявили первый случай заражения оспой обезьян
Awoko: в Сьерра-Леоне у 27-летнего мужчины выявили заражение оспой обезьян
© AP Photo / Michael DuffМедицинский работник в защитном костюме в Сьерра-Леоне
© AP Photo / Michael Duff
Медицинский работник в защитном костюме в Сьерра-Леоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первый случай заражения оспой обезьян зафиксировали в Сьерра-Леоне, сообщает местная газета Awoko со ссылкой на органы здравоохранения.
"В Сьерра-Леоне подтвержден первый случай mpox (оспы обезьян - ред.), вирусного заболевания, объявленного глобальной угрозой здоровью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о 27-летнем мужчине с запада страны.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.