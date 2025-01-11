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В США выступили с громким заявлением из-за "Орешника"
В США выступили с громким заявлением из-за "Орешника" - РИА Новости, 11.01.2025
В США выступили с громким заявлением из-за "Орешника"
На создание системы ПВО, способной перехватить российскую ракету "Орешник", потребуется не меньше 15 лет, заявил экс-советник по нацбезопасности США генерал... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:35:00+03:00
2025-01-11T14:35:00+03:00
2025-01-11T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На создание системы ПВО, способной перехватить российскую ракету "Орешник", потребуется не меньше 15 лет, заявил экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер. Его слова приводит aif.ru."Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия „Орешнику“ и вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет", — сказал он.Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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в мире, россия, сша, герберт макмастер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Герберт Макмастер
В США выступили с громким заявлением из-за "Орешника"
Генерал ВС США Макмастер: систем ПВО, способных перехватить "Орешник", нет