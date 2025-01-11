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В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 11.01.2025

В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:45:00+03:00

2025-01-11T14:45:00+03:00

2025-01-11T14:56:00+03:00

самарская область

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вячеслав федорищев

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САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону 112, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале."Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Необходимо сохранять спокойствие. Об отмене опасности будет сообщено. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарская область

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2025

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самарская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вячеслав федорищев