https://ria.ru/20250111/okean-1993165541.html

"Послание со дна океана". Что стряслось с бортом L-10E

"Послание со дна океана". Что стряслось с бортом L-10E - РИА Новости, 11.01.2025

"Послание со дна океана". Что стряслось с бортом L-10E

Девяносто лет назад Амелия Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, в одиночку пересекшей Тихий океан. По иронии судьбы мир запомнил другой ее полет. Последний —... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:03:00+03:00

тихий океан

окленд

гонолулу

франклин рузвельт

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Сергей Проскурин. Девяносто лет назад Амелия Эрхарт стала первой женщиной-пилотом, в одиночку пересекшей Тихий океан. По иронии судьбы мир запомнил другой ее полет. Последний — который так и не был завершен. О судьбе летчицы ходит масса легенд. А горькая правда вскрылась спустя почти век."Вы победили. Снова"На аэродроме в калифорнийском Окленде яблоку негде было упасть. С минуты на минуту прилетит она. Напряжение накалялось… Наконец показался уже знакомый всем ярко-красный Lockheed 5B Vega.Значит, все прошло успешно. Почти 20 часов полета — от Гонолулу до Окленда, и вот она, награда. Цветы, тысячи искренне приветствующих летчицу простых американцев. Специальный уполномоченный вручает ей телеграмму от президента Франклина Рузвельта: "Поздравляю — вы победили. Снова".Эту фразу, как и другую — "Женщинам тут не место", Эрхарт слышала с юности. К 20 годам дочь канзасского адвоката перепробовала множество профессий: служила в военном госпитале, была телефонисткой, официанткой.Все изменилось в 1918-м, когда Амелия посетила авиашоу в Торонто. С тех пор заболела небом. Откладывала деньги — на уроки летного дела у прославленной Неты Снук и, конечно, на покупку собственного самолета.Получив лицензию, девушка тут же принялась воплощать в жизнь самые рискованные фантазии. В 25 установила свой первый женский рекорд — поднялась на высоту 4267 метров. Позднее увеличила результат до 6000.В 1928-м доказала, что слабый пол способен перелететь через Атлантику. Правда, пока как пассажир. Из-за плохой видимости и недостаточного опыта Эрхарт не допустили до штурвала."Меня просто везли, как мешок с картошкой", — жаловалась она журналистам. Воплотить мечту в жизнь удалось спустя четыре года: Амелия-таки пересекла океан в одиночку.Однако этот рекорд чуть не стоил ей жизни. Погода, вопреки прогнозам, оказалась совсем нелетной. Из-за перегрузки топливом самолет постоянно кренило в сторону. Уже на финише машина штопором пошла вниз. Стабилизировать ее удалось в самый последний момент.После того как красный Lockheed 5B Vega приземлился в Ирландии, для Эрхарт открылись двери королевских домов по всей Европе. А у себя на родине она стала настоящей суперзвездой.Конец связиСтрасть к приключениям и новым высотам не покидала ее никогда. Даже в брачный контракт она вписала дополнительное условие: супруг — бизнесмен Джордж Патнем — не имеет права запрещать ей летать.У нее было много планов: открытие летной школы, научная работа по усовершенствованию самолетов… А главное — кругосветный рейс.К подготовке приступила в 1936 году. Университет Пардью (штат Индиана) подарил для кругосветки новенький моноплан Lockheed Electra с дополнительными бензобаками, радиополукомпасом и двигателем повышенной мощности.Лететь в одиночку Амелии категорически запретили. В напарники вызвался давний друг — штурман Фред Нунан. Вместе они тщательно составили маршрут. Старт запланировали на март 1937-го.Перед отлетом Эрхарт оставила мужу записку: "Пожалуйста, пойми, я осознаю все опасности. Женщины должны пробовать делать то, что делали мужчины. Если у меня не получится, то пускай неудача станет вызовом для других женщин".Судьба будто подавала знак: первая попытка полностью провалилась — самолет разбился прямо на взлете. Но в конце мая состоялся второй старт. Из Калифорнии — через Атлантику — в Экваториальную Африку, затем — Аравия, Индия, Юго-Восточная Азия… К июлю более 80 процентов маршрута было позади.После дозаправки в Лаэ (Новая Гвинея) предстояло сделать последнюю остановку — на маленьком острове Хауленд посреди Тихого океана. Эрхарт отправила две телеграммы — официальным представителям в Штатах и мужу."Мне кажется, что у меня в запасе всего один удачный полет. Когда я завершу это путешествие, то, пожалуй, остановлюсь", — сообщила она Джорджу Патнему.Участок Лаэ — Хауленд был самым длинным на маршруте. К тому же для навигационной техники того времени отыскать остров не более полукилометра в ширину — задача не из легких. По распоряжению президента Рузвельта здесь построили взлетно-посадочную полосу. Дипломаты и журналисты с нетерпением вглядывались в небо.Радиограммы Амелии были тревожными: "Облачно… Погода плохая… Лобовой ветер". Последняя: "Повторяю… Мы движемся по линии… Конец связи".На острове самолета так и не дождались. Поисково-спасательная операция, в которой задействовали лучшие корабли ВМС США, не принесла результатов. Через полтора года Амелию Эрхарт официально признали погибшей."Не исключаем и это"За 90 лет каких только теорий ни придумали по поводу исчезновения национальной героини. В том числе — она попала в японский плен и ее казнили. В прессе даже выступили некие "очевидцы". Конспирологи были уверены, что история с крушением — постановка. Под предлогом поисков обломков американцы ведут разведку.Похоже, этот домысел развеяли в январе 2024-го, когда подводные исследователи Deep Sea Vision обнаружили на дне океана нечто напоминающее самолет. На глубине почти пяти тысяч метров в 160 километрах от острова Хауленд.По словам главы компании Тони Ромео, в ближайшие месяцы специалисты намерены более тщательно просканировать океанское дно и, возможно, поднять обломки на поверхность."Не исключено, что это самолет Амелии, но пока рано говорить об этом определенно. Это также может быть шум в гидролокаторе, что-то геологическое или какой-то другой самолет", — сказал журналистам подводный археолог Эндрю Пьетрушка.Любопытно, что в середине XX века обсуждали такую версию: машина действительно потерпела крушение, но летчики выжили. В 1940-х британская экспедиция обследовала атолл Никумароро недалеко от острова Хауленд. Там обнаружили человеческие кости, женский ботинок, карманное зеркальце и бутылку ликера "Бенедиктин". Его Эрхарт часто брала с собой в полеты.Останки таинственным образом исчезли. И позднее судмедэксперты лишь по фотографиям установили, что они могли принадлежать высокой женщине европейского типа. Амелия была ростом 174 сантиметра.Глава Международной группы по поиску пропавших самолетов (TIGHAR) Рик Гиллеспи отметил еще одно обстоятельство. Несколько радиосигналов бедствия были посланы именно из района атолла."Самолет мог сесть на коралловый риф — плоский и гладкий, оголяющийся при отливе. Но в прилив машину смыло в океан. Поэтому пролетевшие через неделю над атоллом поисковые самолеты ничего не увидели", — пояснил он.Судьбой Эрхарт заинтересовался американский океанолог Роберт Баллард (именно он в 1985-м нашел обломки "Титаника"). Его команда работает сразу по двум направлениям: сканирует океанское дно и прочесывает Никумароро.По мнению экспертов, нет никаких оснований считать обнаруженные на атолле кости и вещи принадлежащими американской летчице. "На Никумароро в разное время люди все же оказывались, поскольку корабли не раз терпели крушение поблизости", — указывает куратор Национального музея авиации и космонавтики Смитсоновского института Дороти Кокрейн.Но даже если предположить, что Эрхарт и Нунан выжили, они были обречены: пресной воды на атолле нет, а до острова Хауленд вплавь не добраться. Так что не стоит сбрасывать со счетов официальную версию: закончилось топливо — и самолет разбился.Пока тайну судьбы легендарной летчицы надежно хранит история. Быть может, когда-нибудь она откроется и для ученых.

https://ria.ru/20241201/pustynya-1986523912.html

тихий океан

окленд

гонолулу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

тихий океан, окленд, гонолулу, франклин рузвельт