https://ria.ru/20250111/odessa-1993268744.html

"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе

"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 11.01.2025

"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе

Партизанское движение в Одесской области может открыть путь российским военным в регион, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T16:21:00+03:00

2025-01-11T16:21:00+03:00

2025-01-11T22:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Партизанское движение в Одесской области может открыть путь российским военным в регион, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение. <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона", — считает он.По словам Бода, Россия не желает разрушать Одессу, в то время как местные партизаны могли бы поддержать ее наступление и внести вклад в избавление города от украинской власти.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.

https://ria.ru/20250111/konflikt-1993261551.html

украина

россия

одесса

одесская область

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