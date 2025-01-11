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"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе
"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 11.01.2025
"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе
Партизанское движение в Одесской области может открыть путь российским военным в регион, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:21:00+03:00
2025-01-11T16:21:00+03:00
2025-01-11T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Партизанское движение в Одесской области может открыть путь российским военным в регион, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение. <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона", — считает он.По словам Бода, Россия не желает разрушать Одессу, в то время как местные партизаны могли бы поддержать ее наступление и внести вклад в избавление города от украинской власти.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
https://ria.ru/20250111/konflikt-1993261551.html
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"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе
Полковник Бод: партизаны могут открыть России путь в Одессу