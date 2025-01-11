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"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 11.01.2025 (обновлено: 22:59 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/odessa-1993268744.html
"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе
"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе - РИА Новости, 11.01.2025
"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе
Партизанское движение в Одесской области может открыть путь российским военным в регион, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:21:00+03:00
2025-01-11T22:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
одесса
одесская область
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Партизанское движение в Одесской области может открыть путь российским военным в регион, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.&quot;Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение. &lt;…&gt; Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона&quot;, — считает он.По словам Бода, Россия не желает разрушать Одессу, в то время как местные партизаны могли бы поддержать ее наступление и внести вклад в избавление города от украинской власти.Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
https://ria.ru/20250111/konflikt-1993261551.html
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безопасность, украина, россия, одесса, одесская область, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Одесса, Одесская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Откроют путь русским": на Западе забили тревогу из-за ситуации в Одессе

Полковник Бод: партизаны могут открыть России путь в Одессу

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Партизанское движение в Одесской области может открыть путь российским военным в регион, заявил бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«

"Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение. <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона", — считает он.

По словам Бода, Россия не желает разрушать Одессу, в то время как местные партизаны могли бы поддержать ее наступление и внести вклад в избавление города от украинской власти.
Как отмечал президент Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Глава государства также назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияОдессаОдесская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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