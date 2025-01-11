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Источник сообщил о 52 ударах артиллерии ВСУ по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/obstrely-1993247064.html
Источник сообщил о 52 ударах артиллерии ВСУ по Херсонской области за сутки
Источник сообщил о 52 ударах артиллерии ВСУ по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 11.01.2025
Источник сообщил о 52 ударах артиллерии ВСУ по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 52 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:00:00+03:00
2025-01-11T12:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 52 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Таврийск, Коханы, Любимовка, Старая Збурьевка, Князе-Григорьевка, Каиры, Корсунка, Новая Каховка, Кардашинка, Днепряны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Источник сообщил о 52 ударах артиллерии ВСУ по Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 52 артиллерийских удара по левобережью Днепра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов
Осколки украинских снарядов - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 11 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 52 артиллерийских удара по левому берегу Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 11 населенных пунктов, сообщил журналистам источник знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 28 артиллерийских ударов. Еще 24 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Под огонь попали 11 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Таврийск, Коханы, Любимовка, Старая Збурьевка, Князе-Григорьевка, Каиры, Корсунка, Новая Каховка, Кардашинка, Днепряны.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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