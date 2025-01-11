https://ria.ru/20250111/obman-1993267385.html

В Хабаровске директор туркомпании обманула клиентов на 11 миллионов рублей

В Хабаровске директор туркомпании обманула клиентов на 11 миллионов рублей - РИА Новости, 11.01.2025

В Хабаровске директор туркомпании обманула клиентов на 11 миллионов рублей

Директор туристической компании в Хабаровске обманула 40 клиентов из разных регионов РФ почти на 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T16:09:00+03:00

2025-01-11T16:09:00+03:00

2025-01-11T16:09:00+03:00

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский край

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/08/1557370858_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_ffb62ea4a124a0da9ab3948e32103f69.jpg

ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Директор туристической компании в Хабаровске обманула 40 клиентов из разных регионов РФ почти на 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости представитель управления МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева. "Учредитель туркомпании причастна к хищению почти 11 миллионов рублей у 40 клиентов фирмы. В их числе жители Хабаровского, Приморского краев, Амурской и Московской областей... С февраля 2022 по август 2023 года 34-летняя жительница Хабаровска, которая являлась одновременно учредителем и директором туристической компании, совершала хищение денег клиентов", - рассказала собеседница агентства. Щеголева уточнила, что подсудимая заключала договоры на продажу туристических путевок за границу. С потерпевших мошенница получала полную предоплату. "Так, в августе 2022 года жительница Хабаровска внесла 274 тысячи рублей в качестве предоплаты за приобретение путевок. Под различными предлогами подсудимая просила о переносе даты вылета, а после объявила, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства", - добавила она. По данному факту было возбуждено дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Изъята и проанализирована финансово-хозяйственная документация туристической компании. Общий объем материалов составил 30 томов, отметила представитель краевой полиции. Наложен арест на оргтехнику и банковские счета компании. Во время расследования фигурантка компенсировала потерпевшим ущерб на сумму около 5,9 миллионов рублей. В отношении злоумышленницы была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20241106/peterburg-1982241686.html

https://ria.ru/20240429/turizm-1943005744.html

хабаровск

россия

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край, новости - туризм