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Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож - РИА Новости, 11.01.2025
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12:04 11.01.2025
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Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож
Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож - РИА Новости, 11.01.2025
Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож
Глава Якутии Айсен Николаев встретился со штурмовиком Андреем Григорьевым, победившим бойца ВСУ в рукопашном бою, солдат получил в подарок новый нож. Об этом он РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:04:00+03:00
2025-01-11T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
айсен николаев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился со штурмовиком Андреем Григорьевым, победившим бойца ВСУ в рукопашном бою, солдат получил в подарок новый нож. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале."Подвиг якутянина, отважного бойца Андрея Григорьева с позывным "Тута", в жестокой рукопашной схватке победившего противника из ВСУ, прославился на весь мир. Сегодня встретился с Андреем лично и поблагодарил его за ратную службу", — сказал губернатор.Он добавил, что тот легендарный нож остался в части, у боевых товарищей российского бойца."От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож", – сказал Николаев.В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем.В видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
https://ria.ru/20250111/nozh-1993232196.html
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донецкая народная республика, айсен николаев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Айсен Николаев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож

Глава Якутии подарил нож российскому бойцу, одолевшему солдата ВСУ в рукопашной

© Фото : Айсен Николаев/TelegramГлава Якутии Айсен Николаев и боец Андрей Григорьев во время встречи
Глава Якутии Айсен Николаев и боец Андрей Григорьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Айсен Николаев/Telegram
Глава Якутии Айсен Николаев и боец Андрей Григорьев во время встречи
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился со штурмовиком Андреем Григорьевым, победившим бойца ВСУ в рукопашном бою, солдат получил в подарок новый нож. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Подвиг якутянина, отважного бойца Андрея Григорьева с позывным "Тута", в жестокой рукопашной схватке победившего противника из ВСУ, прославился на весь мир. Сегодня встретился с Андреем лично и поблагодарил его за ратную службу", — сказал губернатор.
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Якутский боец рассказал, что стало с его ножом после схватки с солдатом ВСУ
Вчера, 09:09
Он добавил, что тот легендарный нож остался в части, у боевых товарищей российского бойца.
"От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож", – сказал Николаев.
В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем.
В видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАйсен НиколаевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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