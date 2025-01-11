https://ria.ru/20250111/nozh-1993247337.html

Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож

Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож - РИА Новости, 11.01.2025

Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож

Глава Якутии Айсен Николаев встретился со штурмовиком Андреем Григорьевым, победившим бойца ВСУ в рукопашном бою, солдат получил в подарок новый нож. Об этом он РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:04:00+03:00

2025-01-11T12:04:00+03:00

2025-01-11T12:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился со штурмовиком Андреем Григорьевым, победившим бойца ВСУ в рукопашном бою, солдат получил в подарок новый нож. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале."Подвиг якутянина, отважного бойца Андрея Григорьева с позывным "Тута", в жестокой рукопашной схватке победившего противника из ВСУ, прославился на весь мир. Сегодня встретился с Андреем лично и поблагодарил его за ратную службу", — сказал губернатор.Он добавил, что тот легендарный нож остался в части, у боевых товарищей российского бойца."От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож", – сказал Николаев.В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем.В видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.

https://ria.ru/20250111/nozh-1993232196.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, айсен николаев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность