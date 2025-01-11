https://ria.ru/20250111/nozh-1993247337.html
Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож
Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож - РИА Новости, 11.01.2025
Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож
Глава Якутии Айсен Николаев встретился со штурмовиком Андреем Григорьевым, победившим бойца ВСУ в рукопашном бою, солдат получил в подарок новый нож. Об этом он РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:04:00+03:00
2025-01-11T12:04:00+03:00
2025-01-11T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев встретился со штурмовиком Андреем Григорьевым, победившим бойца ВСУ в рукопашном бою, солдат получил в подарок новый нож. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале."Подвиг якутянина, отважного бойца Андрея Григорьева с позывным "Тута", в жестокой рукопашной схватке победившего противника из ВСУ, прославился на весь мир. Сегодня встретился с Андреем лично и поблагодарил его за ратную службу", — сказал губернатор.Он добавил, что тот легендарный нож остался в части, у боевых товарищей российского бойца."От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож", – сказал Николаев.В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем.В видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
https://ria.ru/20250111/nozh-1993232196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, айсен николаев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Айсен Николаев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож
Глава Якутии подарил нож российскому бойцу, одолевшему солдата ВСУ в рукопашной
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Глава Якутии Айсен Николаев встретился со штурмовиком Андреем Григорьевым, победившим бойца ВСУ в рукопашном бою, солдат получил в подарок новый нож. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале
.
"Подвиг якутянина, отважного бойца Андрея Григорьева с позывным "Тута", в жестокой рукопашной схватке победившего противника из ВСУ, прославился на весь мир. Сегодня встретился с Андреем лично и поблагодарил его за ратную службу", — сказал губернатор.
Он добавил, что тот легендарный нож остался в части, у боевых товарищей российского бойца.
"От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож", – сказал Николаев.
В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем.
В видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР
.
Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.