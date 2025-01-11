https://ria.ru/20250111/nozh-1993232196.html

Якутский боец рассказал, что стало с его ножом после схватки с солдатом ВСУ

Якутский боец рассказал, что стало с его ножом после схватки с солдатом ВСУ - РИА Новости, 11.01.2025

Якутский боец рассказал, что стало с его ножом после схватки с солдатом ВСУ

Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал, что нож, которым он бился с боевиком ВСУ, остался в... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T09:09:00+03:00

2025-01-11T09:09:00+03:00

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специальная военная операция на украине

безопасность

республика саха (якутия)

айсен николаев

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал, что нож, которым он бился с боевиком ВСУ, остался в части у его сослуживцев. Его слова приводит RT в Telegram-канале.Об этом он сообщил на встрече с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Тот, в свою очередь, вручил бойцу новый нож."От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож. Якутия гордится!" — сказал он.Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.

https://ria.ru/20250104/mask-1992464952.html

республика саха (якутия)

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безопасность, республика саха (якутия), айсен николаев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины