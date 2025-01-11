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Якутский боец рассказал, что стало с его ножом после схватки с солдатом ВСУ - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 11.01.2025 (обновлено: 11:18 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/nozh-1993232196.html
Якутский боец рассказал, что стало с его ножом после схватки с солдатом ВСУ
Якутский боец рассказал, что стало с его ножом после схватки с солдатом ВСУ - РИА Новости, 11.01.2025
Якутский боец рассказал, что стало с его ножом после схватки с солдатом ВСУ
Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал, что нож, которым он бился с боевиком ВСУ, остался в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T09:09:00+03:00
2025-01-11T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика саха (якутия)
айсен николаев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал, что нож, которым он бился с боевиком ВСУ, остался в части у его сослуживцев. Его слова приводит RT в Telegram-канале.Об этом он сообщил на встрече с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Тот, в свою очередь, вручил бойцу новый нож."От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож. Якутия гордится!" — сказал он.Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
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безопасность, республика саха (якутия), айсен николаев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Якутский боец рассказал, что стало с его ножом после схватки с солдатом ВСУ

Глава Якутии подарил нож бойцу Григорьеву, победившему солдата ВСУ в рукопашной

© Фото : RT на русском/TelegramЯкутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : RT на русском/Telegram
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным, рассказал, что нож, которым он бился с боевиком ВСУ, остался в части у его сослуживцев. Его слова приводит RT в Telegram-канале.
Об этом он сообщил на встрече с главой Республики Саха Айсеном Николаевым. Тот, в свою очередь, вручил бойцу новый нож.
«
"От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож. Якутия гордится!" — сказал он.
Недавно в социальных сетях появились кадры с камеры украинского военного во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое в ДНР. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, который одержал победу.
На кадрах запечатлены последние минуты жизни украинца, который в конце схватки просит российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу.
Сам Григорьев рассказал, что чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик ликвидировал еще двух противников.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ
4 января, 08:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРеспублика Саха (Якутия)Айсен НиколаевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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