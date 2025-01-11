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На пляжах Краснодарского края выявили новые выбросы мазута - РИА Новости, 11.01.2025
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15:49 11.01.2025 (обновлено: 17:17 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/nefteprodukty-1993264352.html
На пляжах Краснодарского края выявили новые выбросы мазута
На пляжах Краснодарского края выявили новые выбросы мазута - РИА Новости, 11.01.2025
На пляжах Краснодарского края выявили новые выбросы мазута
На пляжах Черноморского побережья Краснодарского края нашли новые пятна мазута, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:49:00+03:00
2025-01-11T17:17:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
россия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. На пляжах Черноморского побережья Краснодарского края нашли новые пятна мазута, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "На 14 участках, закрепленных за муниципалитетами, мониторинговые группы 11 января обнаружили незначительные повторные выбросы мазута, на остальных территориях — новых загрязнений нефтепродуктами не выявлено", — говорится в посте. Отмечается, что волонтеры и спасатели в первую очередь убирают новые выбросы. Если они относительно крупные, загрязненный грунт собирают лопатами в мешки, небольшие вкрапления просеивают через сетки и собирают садовыми граблями.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250111/treschina-1993258954.html
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Россия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На пляжах Краснодарского края выявили новые выбросы мазута

Оперштаб: на пляжах Краснодарского края нашли новые выбросы мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. На пляжах Черноморского побережья Краснодарского края нашли новые пятна мазута, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба.
"На 14 участках, закрепленных за муниципалитетами, мониторинговые группы 11 января обнаружили незначительные повторные выбросы мазута, на остальных территориях — новых загрязнений нефтепродуктами не выявлено", — говорится в посте.
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Отмечается, что волонтеры и спасатели в первую очередь убирают новые выбросы. Если они относительно крупные, загрязненный грунт собирают лопатами в мешки, небольшие вкрапления просеивают через сетки и собирают садовыми граблями.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливРоссияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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