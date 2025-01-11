https://ria.ru/20250111/nefteprodukty-1993264352.html

На пляжах Краснодарского края выявили новые выбросы мазута

На пляжах Краснодарского края выявили новые выбросы мазута - РИА Новости, 11.01.2025

На пляжах Краснодарского края выявили новые выбросы мазута

На пляжах Черноморского побережья Краснодарского края нашли новые пятна мазута, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:49:00+03:00

2025-01-11T15:49:00+03:00

2025-01-11T17:17:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

россия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 11 янв — РИА Новости. На пляжах Черноморского побережья Краснодарского края нашли новые пятна мазута, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба. "На 14 участках, закрепленных за муниципалитетами, мониторинговые группы 11 января обнаружили незначительные повторные выбросы мазута, на остальных территориях — новых загрязнений нефтепродуктами не выявлено", — говорится в посте. Отмечается, что волонтеры и спасатели в первую очередь убирают новые выбросы. Если они относительно крупные, загрязненный грунт собирают лопатами в мешки, небольшие вкрапления просеивают через сетки и собирают садовыми граблями.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250111/treschina-1993258954.html

https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html

краснодарский край

керченский пролив

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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, россия, крушение двух танкеров в керченском проливе