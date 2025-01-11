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Жители Мурманска встретят первый рассвет после полярной ночи - РИА Новости, 11.01.2025
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00:51 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/murmansk-1993212490.html
Жители Мурманска встретят первый рассвет после полярной ночи
Жители Мурманска встретят первый рассвет после полярной ночи - РИА Новости, 11.01.2025
Жители Мурманска встретят первый рассвет после полярной ночи
Жители Мурманска в субботу, 11 января, поднимутся на самую высокую сопку города – "Солнечную горку", чтобы встретить первый рассвет после полярной ночи, которая РИА Новости, 11.01.2025
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общество
мурманск
кольский полуостров
баренцево море
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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска в субботу, 11 января, поднимутся на самую высокую сопку города – "Солнечную горку", чтобы встретить первый рассвет после полярной ночи, которая длилась 40 дней. "Одиннадцатого января на площадке сопки "Солнечная горка" по давней традиции мурманчане встретят первый рассвет. В 12.29 солнце начнет выглядывать из-за горизонта. В этом году оно пробудет на небосклоне после появления 54 минуты", - написал в своем Telegram-канале глава Мурманска Юрий Сердечкин. Традиции встречать солнце на сопке уже 18 лет, ее придумал мурманский эколог Александр Пютсеп. Мурманчане берут с собой горячий чай с морошкой, поют песни и ждут солнце. К месту встречи желающих доставляют бесплатные автобусы. Правда, увидеть солнце в безоблачном небе мурманчанам в этом году едва ли удастся. По прогнозам синоптиков, в выходные погоду Кольского полуострова будет определять южная часть активного циклона, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура -10-15°.
https://ria.ru/20241119/vovk-1984617665.html
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мурманск
кольский полуостров
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общество, мурманск, кольский полуостров, баренцево море
Общество, Мурманск, Кольский полуостров, Баренцево море
Жители Мурманска встретят первый рассвет после полярной ночи

Жители Мурманска 11 января встретят рассвет на самой высокой сопке города

© РИА Новости / Мария СеливановаВид Мурманска
Вид Мурманска - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид Мурманска. Архивное фото
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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Жители Мурманска в субботу, 11 января, поднимутся на самую высокую сопку города – "Солнечную горку", чтобы встретить первый рассвет после полярной ночи, которая длилась 40 дней.
"Одиннадцатого января на площадке сопки "Солнечная горка" по давней традиции мурманчане встретят первый рассвет. В 12.29 солнце начнет выглядывать из-за горизонта. В этом году оно пробудет на небосклоне после появления 54 минуты", - написал в своем Telegram-канале глава Мурманска Юрий Сердечкин.
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Традиции встречать солнце на сопке уже 18 лет, ее придумал мурманский эколог Александр Пютсеп. Мурманчане берут с собой горячий чай с морошкой, поют песни и ждут солнце. К месту встречи желающих доставляют бесплатные автобусы.
Правда, увидеть солнце в безоблачном небе мурманчанам в этом году едва ли удастся. По прогнозам синоптиков, в выходные погоду Кольского полуострова будет определять южная часть активного циклона, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер, температура -10-15°.
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