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В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год - РИА Новости, 11.01.2025
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13:09 11.01.2025 (обновлено: 15:18 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/moskva-1993252772.html
В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год
В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год - РИА Новости, 11.01.2025
В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год
Жители Москвы забрали почти 1,7 тысячи животных из городских приютов в прошлом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:09:00+03:00
2025-01-11T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жители Москвы забрали почти 1,7 тысячи животных из городских приютов в прошлом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."Почти 1,7 тысячи домашних животных забрали из городских приютов в 2024 году. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", — говорится в заявлении.Отмечается, что с 2015 года новый дом обрели более 24,6 тысячи собак и почти семь тысяч кошек, проживающих в 13 городских приютах. Сейчас встречи с будущими хозяевами ждут свыше 16 тысяч животных: все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом.
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Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год

Москвичи забрали почти 1,7 тысячи животных из городских приютов в 2024 году

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКошка из городского приюта на выставке
Кошка из городского приюта на выставке - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Кошка из городского приюта на выставке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жители Москвы забрали почти 1,7 тысячи животных из городских приютов в прошлом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Почти 1,7 тысячи домашних животных забрали из городских приютов в 2024 году. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", — говорится в заявлении.
Отмечается, что с 2015 года новый дом обрели более 24,6 тысячи собак и почти семь тысяч кошек, проживающих в 13 городских приютах. Сейчас встречи с будущими хозяевами ждут свыше 16 тысяч животных: все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом.
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