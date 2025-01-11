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В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год
В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год - РИА Новости, 11.01.2025
В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год
Жители Москвы забрали почти 1,7 тысячи животных из городских приютов в прошлом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:09:00+03:00
2025-01-11T13:09:00+03:00
2025-01-11T15:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жители Москвы забрали почти 1,7 тысячи животных из городских приютов в прошлом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."Почти 1,7 тысячи домашних животных забрали из городских приютов в 2024 году. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", — говорится в заявлении.Отмечается, что с 2015 года новый дом обрели более 24,6 тысячи собак и почти семь тысяч кошек, проживающих в 13 городских приютах. Сейчас встречи с будущими хозяевами ждут свыше 16 тысяч животных: все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом.
https://ria.ru/20241226/priyut-1991532317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год
Москвичи забрали почти 1,7 тысячи животных из городских приютов в 2024 году