https://ria.ru/20250111/moskva-1993252772.html

В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год

В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год - РИА Новости, 11.01.2025

В Москве из городских приютов забрали почти 1,7 тысячи животных за год

Жители Москвы забрали почти 1,7 тысячи животных из городских приютов в прошлом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T13:09:00+03:00

2025-01-11T13:09:00+03:00

2025-01-11T15:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Жители Москвы забрали почти 1,7 тысячи животных из городских приютов в прошлом году, сообщается на сайте мэра и правительства столицы."Почти 1,7 тысячи домашних животных забрали из городских приютов в 2024 году. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", — говорится в заявлении.Отмечается, что с 2015 года новый дом обрели более 24,6 тысячи собак и почти семь тысяч кошек, проживающих в 13 городских приютах. Сейчас встречи с будущими хозяевами ждут свыше 16 тысяч животных: все они стерилизованы, привиты и полностью готовы к переезду в новый дом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва