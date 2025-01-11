https://ria.ru/20250111/moshenniki-1993226383.html

Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году

Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году - РИА Новости, 11.01.2025

Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году

Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T06:20:00+03:00

2025-01-11T06:20:00+03:00

2025-01-11T07:54:00+03:00

технологии

станислав кузнецов

сбербанк россии

происшествия

мошенничество

россия

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов."По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей", — сказал он, отвечая на вопрос, сколько денег похитили кибермошенники у россиян в прошлом году. По его мнению, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься."Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении - это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу — поэтому объем хищений может снизиться", — добавил топ-менеджер.Кузнецов указал, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.

https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html

https://ria.ru/20250107/brokery-1992717416.html

россия

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Дарья Буймова

технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, происшествия, мошенничество, россия