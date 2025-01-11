Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году
Сбербанк: мошенники в 2024 году похитили у россиян 250-300 миллиардов рублей
© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей", — сказал он, отвечая на вопрос, сколько денег похитили кибермошенники у россиян в прошлом году.
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По его мнению, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься.
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"Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении - это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу — поэтому объем хищений может снизиться", — добавил топ-менеджер.
Кузнецов указал, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.