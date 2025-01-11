Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 11.01.2025 (обновлено: 07:54 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/moshenniki-1993226383.html
Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году
Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году - РИА Новости, 11.01.2025
Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году
Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T06:20:00+03:00
2025-01-11T07:54:00+03:00
технологии
станислав кузнецов
сбербанк россии
происшествия
мошенничество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723371_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_567ec3ded151e9f0e42e4bf30b362e6a.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов."По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей", — сказал он, отвечая на вопрос, сколько денег похитили кибермошенники у россиян в прошлом году. По его мнению, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься.&quot;Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении - это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу — поэтому объем хищений может снизиться&quot;, — добавил топ-менеджер.Кузнецов указал, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.
https://ria.ru/20241121/moshenniki-1984931979.html
https://ria.ru/20250107/brokery-1992717416.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723371_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1c015246ee23a297d6547195bd7a5d1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, станислав кузнецов, сбербанк россии, происшествия, мошенничество, россия
Технологии, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Происшествия, Мошенничество, Россия
Сбербанк оценил сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году

Сбербанк: мошенники в 2024 году похитили у россиян 250-300 миллиардов рублей

© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сбербанк оценивает сумму похищенного мошенниками у россиян в 2024 году в 250-300 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"По нашим прогнозам, сумма будет в диапазоне 250-300 миллиардов рублей", — сказал он, отвечая на вопрос, сколько денег похитили кибермошенники у россиян в прошлом году.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В Сбербанке объяснили, почему мошенники так легко обманывают россиян
21 ноября 2024, 06:43
По его мнению, прогноз на 2025 год давать рано: все зависит от того, насколько эффективно государство и бизнес будут координировать работу по противодействию мошенничеству и какие решения будут приниматься.
«

"Мы видим позитивные предпосылки в этом направлении - это пакет мер правительства по противодействию мошенничеству, перспектива создания национальной платформы антифрода, обязанность банков вести эту работу — поэтому объем хищений может снизиться", — добавил топ-менеджер.

Кузнецов указал, что сейчас прорабатывается создание единой национальной антифрод-платформы, которая позволит оперативно блокировать фишинговые сайты, номера телефонов и счета мошенников, а также подозрительные транзакции.
Мужчина возле банкомата - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В России участились случаи мошенничества с "черными брокерами"
7 января, 09:27
 
ТехнологииСтанислав КузнецовСбербанк РоссииПроисшествияМошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала