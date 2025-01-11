https://ria.ru/20250111/moldaviya-1993286545.html

Молдавия потратила на закупку электроэнергии не менее 15 миллионов евро

Молдавия потратила на закупку электроэнергии не менее 15 миллионов евро - РИА Новости, 11.01.2025

Молдавия потратила на закупку электроэнергии не менее 15 миллионов евро

Компания Energocom подсчитала, что за первые десять дней с начала 2025 года потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 15 миллионов евро. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T20:23:00+03:00

2025-01-11T20:23:00+03:00

2025-01-11T20:23:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Компания Energocom подсчитала, что за первые десять дней с начала 2025 года потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более 15 миллионов евро. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "За первые 10 дней года было закуплено в общей сложности около 137 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 110,83 евро/МВт-ч. Energocom ведет постоянный диалог со своими партнерами за рубежом для выявления лучших ценовых предложений", - сообщает компания на своей странице в соцсети Facebook*.Компания отмечает, что закупка производилась на основе двусторонних договоров двусторонних контрактов и доступа к торговой бирже OPCOM в Румынии. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250102/moldaviya-1992303765.html

https://ria.ru/20250111/moldavija-1993259613.html

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экономика, молдавия, кишинев, днестр, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире