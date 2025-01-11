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В Молдавии допустили попытку ограничить доступ в соцсети перед выборами - РИА Новости, 11.01.2025
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18:18 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/moldaviya-1993276167.html
В Молдавии допустили попытку ограничить доступ в соцсети перед выборами
В Молдавии допустили попытку ограничить доступ в соцсети перед выборами - РИА Новости, 11.01.2025
В Молдавии допустили попытку ограничить доступ в соцсети перед выборами
Власти Молдавии могут попытаться перед парламентскими выборами ограничить доступ в социальные сети, считает депутат парламента оппозиционной Компартии Диана... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:18:00+03:00
2025-01-11T18:18:00+03:00
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Власти Молдавии могут попытаться перед парламентскими выборами ограничить доступ в социальные сети, считает депутат парламента оппозиционной Компартии Диана Караман. Ранее спикер парламента Игорь Гросу заявил, что в стране могут запретить платформы TikTok и Telegram, если их будут использовать, чтобы повлиять на результаты выборов в республике. "Я думаю, что ближе к выборам власти, безусловно, будут что-то предпринимать, хотя бы временно, на период выборов, для того, чтобы ограничить доступ оппозиции или политиков с другим мнением к гражданам. Я именно так ставлю вопрос, потому что сегодня TikTok или любая другая площадка – это возможность более тесного и быстрого контакта с гражданами для представителей оппозиции", - заявила Караман в эфире телеканала GRT, отвечая нам вопрос, могут ли перед выборами в стране запретить определенные социальные сети. По ее словам, запрет социальных сетей не даст ожидаемого властями результата, поскольку люди прекрасно видят, что происходит в стране. В октябре 2024 года власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика".
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в мире, молдавия, гагаузия, москва, игорь гросу, илан шор, марина таубер
В мире, Молдавия, Гагаузия, Москва, Игорь Гросу, Илан Шор, Марина Таубер
В Молдавии допустили попытку ограничить доступ в соцсети перед выборами

Депутат Караман: Молдавия может ограничить доступ в соцсети перед выборами

© Sputnik / Rodion ProcaДепутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман
Депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Депутат парламента Молдавии от оппозиционной Партии коммунистов Диана Караман. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Власти Молдавии могут попытаться перед парламентскими выборами ограничить доступ в социальные сети, считает депутат парламента оппозиционной Компартии Диана Караман.
Ранее спикер парламента Игорь Гросу заявил, что в стране могут запретить платформы TikTok и Telegram, если их будут использовать, чтобы повлиять на результаты выборов в республике.
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"Я думаю, что ближе к выборам власти, безусловно, будут что-то предпринимать, хотя бы временно, на период выборов, для того, чтобы ограничить доступ оппозиции или политиков с другим мнением к гражданам. Я именно так ставлю вопрос, потому что сегодня TikTok или любая другая площадка – это возможность более тесного и быстрого контакта с гражданами для представителей оппозиции", - заявила Караман в эфире телеканала GRT, отвечая нам вопрос, могут ли перед выборами в стране запретить определенные социальные сети.
По ее словам, запрет социальных сетей не даст ожидаемого властями результата, поскольку люди прекрасно видят, что происходит в стране.
В октябре 2024 года власти Молдавии заблокировали доступ к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от названного блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, лидера молодежного крыла блока Юрия Витнянского, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул. В список заблокированных на данный момент попали также Telegram-каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также ряда молдавских СМИ - TV6, MD24, "Гагаузская республика".
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