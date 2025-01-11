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ВС России отразили девять контратак ВСУ в курском приграничье
ВС России отразили девять контратак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.01.2025
ВС России отразили девять контратак ВСУ в курском приграничье
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила девять контратак в курском приграничье, следует из сводки... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:06:00+03:00
2025-01-11T14:06:00+03:00
2025-01-11T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила девять контратак в курском приграничье, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки. Отражены девять контратак противника", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили девять контратак ВСУ в курском приграничье
Минобороны: бойцы "Севера" отразили девять контратак ВСУ в Курской области