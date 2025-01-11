https://ria.ru/20250111/minoborony-1993255742.html

ВС России отразили девять контратак ВСУ в курском приграничье

ВС России отразили девять контратак ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 11.01.2025

ВС России отразили девять контратак ВСУ в курском приграничье

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила девять контратак в курском приграничье, следует из сводки... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:06:00+03:00

2025-01-11T14:06:00+03:00

2025-01-11T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

сумская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила девять контратак в курском приграничье, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина и Погребки. Отражены девять контратак противника", - говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 22 населенных пунктов Курской области, а также пяти в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, сумская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)