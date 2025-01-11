https://ria.ru/20250111/migratsiya-1993250897.html

Трамп планирует применить многие указы в первый день президентского срока

Трамп планирует применить многие указы в первый день президентского срока - РИА Новости, 11.01.2025

Трамп планирует применить многие указы в первый день президентского срока

Избранный президент США Дональд Трамп планирует применить многие из 100 своих указов, в том числе об ужесточении миграционной политики и укреплении границ, в... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:41:00+03:00

2025-01-11T12:41:00+03:00

2025-01-11T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует применить многие из 100 своих указов, в том числе об ужесточении миграционной политики и укреплении границ, в первый день своего президентского срока, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ. Уточнялось, что одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 — меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. "Трамп готовит более 100 указов для первого дня работы нового Белого дома... Ожидается, что многие из действий будут запущены в день инаугурации, 20 января, когда он вступит в должность", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным агентства, сенаторы ожидают, что новая администрация отменит многие указы администрации президента США Джо Байдена и одновременно внедрит предложения Трампа. Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

https://ria.ru/20241118/tramp-1984435966.html

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в мире, сша, мексика, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, общество