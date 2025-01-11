Трамп планирует применить многие указы в первый день президентского срока
Axios: Трамп готовит указы к инаугурации, в том числе о миграционной политике
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп планирует применить многие из 100 своих указов, в том числе об ужесточении миграционной политики и укреплении границ, в первый день своего президентского срока, передаёт агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп на встрече с республиканскими сенаторами представил амбициозный план из 100 указов, многие из которых будут направлены на ужесточение миграционной политики и укрепление границ. Уточнялось, что одной из ключевых инициатив станет восстановление Title 42 — меры, введенной в период пандемии, которая позволяла ускоренную депортацию мигрантов без рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища.
"Трамп готовит более 100 указов для первого дня работы нового Белого дома... Ожидается, что многие из действий будут запущены в день инаугурации, 20 января, когда он вступит в должность", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным агентства, сенаторы ожидают, что новая администрация отменит многие указы администрации президента США Джо Байдена и одновременно внедрит предложения Трампа.
Трамп заявил в ноябре, что намерен осуществить программу массовых депортаций нелегальных мигрантов, которая предполагает введение режима чрезвычайного положения и задействование военных ресурсов. Депортации были одной из ключевых тем его предвыборной кампании. В ходе своего первого срока Трамп уже вводил режим ЧС, чтобы направить средства Пентагона на строительство стены на границе с Мексикой.
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