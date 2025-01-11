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МИД: введение новых санкций против России оставляет Трампу выжженную землю - РИА Новости, 11.01.2025
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18:15 11.01.2025 (обновлено: 20:04 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/mid-1993275799.html
МИД: введение новых санкций против России оставляет Трампу выжженную землю
МИД: введение новых санкций против России оставляет Трампу выжженную землю - РИА Новости, 11.01.2025
МИД: введение новых санкций против России оставляет Трампу выжженную землю
Решением ввести санкции против российского энергетического сектора США оставляют новому главе Белого дома Дональду Трампу выжженную землю, говорится в заявлении РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T18:15:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Решением ввести санкции против российского энергетического сектора США оставляют новому главе Белого дома Дональду Трампу выжженную землю, говорится в заявлении МИД в Telegram-канале."Будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается выжженная земля — в прямом и переносном смысле", — указали в ведомстве.Там также отметили, что введение новых ограничений — попытка нанести хоть какой-то ущерб российской экономике, даже если это угрожает дестабилизацией мировых рынков, накануне завершения бесславного правления Джо Байдена.При этом в жертву приносятся интересы как европейских союзников, вынужденных переключаться на более дорогие и неустойчивые американские поставки, так и жителей США, подчеркнули в министерстве. "Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии. &lt;...&gt; Несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США гибридную войну против России, наша страна была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке", — резюмировали в МИД.Накануне американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Цель новых рестрикций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы, получаемые от экспорта нефти и газа.
https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993229317.html
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сша, россия, в мире, вашингтон (штат), джо байден, дональд трамп
США, Россия, В мире, Вашингтон (штат), Джо Байден, Дональд Трамп
МИД: введение новых санкций против России оставляет Трампу выжженную землю

МИД: новые санкции против РФ оставляют будущему президенту США выжженную землю

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Решением ввести санкции против российского энергетического сектора США оставляют новому главе Белого дома Дональду Трампу выжженную землю, говорится в заявлении МИД в Telegram-канале.
"Будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается выжженная земля — в прямом и переносном смысле", — указали в ведомстве.
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Там также отметили, что введение новых ограничений — попытка нанести хоть какой-то ущерб российской экономике, даже если это угрожает дестабилизацией мировых рынков, накануне завершения бесславного правления Джо Байдена.
При этом в жертву приносятся интересы как европейских союзников, вынужденных переключаться на более дорогие и неустойчивые американские поставки, так и жителей США, подчеркнули в министерстве.
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"Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии. <...> Несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США гибридную войну против России, наша страна была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке", — резюмировали в МИД.
Накануне американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Цель новых рестрикций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы, получаемые от экспорта нефти и газа.
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