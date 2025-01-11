МИД: введение новых санкций против России оставляет Трампу выжженную землю
МИД: новые санкции против РФ оставляют будущему президенту США выжженную землю
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Решением ввести санкции против российского энергетического сектора США оставляют новому главе Белого дома Дональду Трампу выжженную землю, говорится в заявлении МИД в Telegram-канале.
"Будущему президенту, который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается выжженная земля — в прямом и переносном смысле", — указали в ведомстве.
Там также отметили, что введение новых ограничений — попытка нанести хоть какой-то ущерб российской экономике, даже если это угрожает дестабилизацией мировых рынков, накануне завершения бесславного правления Джо Байдена.
При этом в жертву приносятся интересы как европейских союзников, вынужденных переключаться на более дорогие и неустойчивые американские поставки, так и жителей США, подчеркнули в министерстве.
"Враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии. <...> Несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США гибридную войну против России, наша страна была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке", — резюмировали в МИД.
Накануне американский Минфин внес в санкционный список более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Цель новых рестрикций — ограничить доступ Москвы к международным рынкам и сократить доходы, получаемые от экспорта нефти и газа.