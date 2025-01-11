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На Бердянской косе в Азовском море нашли загрязнение мазутом - РИА Новости, 11.01.2025
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19:03 11.01.2025 (обновлено: 20:56 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/mazut-1993279891.html
На Бердянской косе в Азовском море нашли загрязнение мазутом
На Бердянской косе в Азовском море нашли загрязнение мазутом - РИА Новости, 11.01.2025
На Бердянской косе в Азовском море нашли загрязнение мазутом
На Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом в результате крушения танкеров, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:03:00+03:00
2025-01-11T20:56:00+03:00
происшествия
азовское море
керченский пролив
запорожская область
евгений балицкий
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. На Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом в результате крушения танкеров, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. "На Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 километра с мелкими фрагментами твердой фракции мазута", — написал он.Кроме того, на побережье косы Пересыпь выявили загрязненную промоину площадью пять квадратных метров, добавил глава региона."Уже обследовано 125 километров побережья в Приазовском муниципальном округе (пгт Приазовское, села Строгановка, Приморский Посад, Новоконстантиновка, Степановка), в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе", — уточнил Балицкий.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Первые выбросы мазута на берегах Крыма зафиксировали 21 декабря в районе Керчи, затем пятна появились у Севастополя, Евпатории и в западной части Черноморского района. В прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250111/mazut-1993269031.html
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азовское море
керченский пролив
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россия
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье
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происшествия, азовское море, керченский пролив, запорожская область, евгений балицкий, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, бердянск
Происшествия, Азовское море, Керченский пролив, Запорожская область, Евгений Балицкий, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Бердянск
На Бердянской косе в Азовском море нашли загрязнение мазутом

Балицкий: на Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. На Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом в результате крушения танкеров, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"На Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 километра с мелкими фрагментами твердой фракции мазута", — написал он.
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Кроме того, на побережье косы Пересыпь выявили загрязненную промоину площадью пять квадратных метров, добавил глава региона.
"Уже обследовано 125 километров побережья в Приазовском муниципальном округе (пгт Приазовское, села Строгановка, Приморский Посад, Новоконстантиновка, Степановка), в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе", — уточнил Балицкий.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Первые выбросы мазута на берегах Крыма зафиксировали 21 декабря в районе Керчи, затем пятна появились у Севастополя, Евпатории и в западной части Черноморского района. В прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияАзовское мореКерченский проливЗапорожская областьЕвгений БалицкийКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияБердянск
 
 
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