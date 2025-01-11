https://ria.ru/20250111/mazut-1993279891.html

На Бердянской косе в Азовском море нашли загрязнение мазутом

На Бердянской косе в Азовском море нашли загрязнение мазутом - РИА Новости, 11.01.2025

На Бердянской косе в Азовском море нашли загрязнение мазутом

На Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом в результате крушения танкеров, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T19:03:00+03:00

2025-01-11T19:03:00+03:00

2025-01-11T20:56:00+03:00

происшествия

азовское море

керченский пролив

запорожская область

евгений балицкий

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

бердянск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993267039_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_f7fb41b2d48d37a9905f4cc9743445d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. На Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом в результате крушения танкеров, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале. "На Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 километра с мелкими фрагментами твердой фракции мазута", — написал он.Кроме того, на побережье косы Пересыпь выявили загрязненную промоину площадью пять квадратных метров, добавил глава региона."Уже обследовано 125 километров побережья в Приазовском муниципальном округе (пгт Приазовское, села Строгановка, Приморский Посад, Новоконстантиновка, Степановка), в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе", — уточнил Балицкий.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Первые выбросы мазута на берегах Крыма зафиксировали 21 декабря в районе Керчи, затем пятна появились у Севастополя, Евпатории и в западной части Черноморского района. В прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250111/mazut-1993269031.html

https://ria.ru/20250111/mazut-1993265094.html

азовское море

керченский пролив

запорожская область

россия

бердянск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье 2025-01-11T19:03 true PT1M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, азовское море, керченский пролив, запорожская область, евгений балицкий, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, бердянск