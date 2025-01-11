На Бердянской косе в Азовском море нашли загрязнение мазутом
Балицкий: на Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. На Бердянской косе в Азовском море обнаружили загрязнение мазутом в результате крушения танкеров, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"На Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок протяженностью 14,5 километра с мелкими фрагментами твердой фракции мазута", — написал он.
Кроме того, на побережье косы Пересыпь выявили загрязненную промоину площадью пять квадратных метров, добавил глава региона.
"Уже обследовано 125 километров побережья в Приазовском муниципальном округе (пгт Приазовское, села Строгановка, Приморский Посад, Новоконстантиновка, Степановка), в Бердянске и на Бердянской косе, в Приморске, на Федотовой косе, косе Пересыпь, в Акимовском муниципальном округе", — уточнил Балицкий.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Первые выбросы мазута на берегах Крыма зафиксировали 21 декабря в районе Керчи, затем пятна появились у Севастополя, Евпатории и в западной части Черноморского района. В прибрежных регионах ввели режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.